Mégis lesz kiállítás Rimaszombatban

Rimaszombat | Első körben Rimaszombat polgármestere nem engedélyezte az Emlékezet nélkül nincs identitás kiállítást a városban. A kiállítás sorsáról tegnap a képviselő-testület döntött.

Jozef Šimko, Rimaszombat polgármestere nem engedett be a városba egy kiállítást, mely a totalitárius rendszerek ellen kampányol. A kiállítás tizennégy személy történetét mutatja be, olyan személyekét, akik az elnyomó rendszerekben is ellenálltak.

Az Emlékezet nélkül nincs identitás vándorkiállítás Imrich Gablech történetét ismerteti, aki Pöstyénből repült társaival, hogy harcoljon Hitler ellen, Valéria Slezákováét, aki túlélte az auschwitzi koncentrációs tábort és további tizenkét bátor társukét. Márciustól a kiállítást – melyet a Post Bellum SK nonprofit szervezet állított össze – már láthatták például Léván és Breznóbányán, az előzetes tervek alapján júniusban a rimaszombatiak is megtekinthették volna, de a polgármester közbeszólt.

Jozef Šimko azzal utasította el a kiállítást, hogy a rimaszombati Daxner tér a nyári turistaszezon idején nagyon látogatott, és a köztéren elhelyezett tizennégy panel a turistáktól venné el a teret.

A város első körben 2300 euró bérleti díjat kért, reklámként kezelte a kiállítást. A nonprofit szervezet a díj elengedését kérte, mivel nem üzleti tevékenységről van szó. A Bellum Post ezután tudta meg, hogy kérésükről a képviselő-testület dönt.

Sandra Polovková, a Post Bellum igazgatónője számított nehézségekre. Több mint két évvel ezelőtt Kotleba pártja, az ĽSNS feljelentetést tett: szerintük a kiállítás a cionizmust népszerűsítette. Šimko polgármester korábban többször nyíltan támogatta Kotlebát.

A képviselő-testület vitájában a képviselők meghallgatták a Post Bellum SK képviselőjét is. A képviselők végül megengedték, hogy az Emlékezet nélkül nincs identitás a városba érkezzen, de végső helyszínt nem választottak ki. (ssz)