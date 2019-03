Megbízott igazgató vezeti a Gúta TV-t

Forgács Attila március 4-én nyújtotta be lemondását, azzal, hogy az új igazgatói kinevezéséig – akit várhatóan versenypályázaton választanak majd ki – kész ellátni feladatát. Horváth Árpád azonban másként döntött: az igazgató lemondását tudomásul véve a március 11-ei ülésen azonnali hatállyal visszahívta Forgács Attilát, és annak érdekében, hogy zavartalan, folyamatos legyen a tévé működése, Kürti Zsoltot bízta meg az ügyvezetői teendőkkel.

A polgármester egyben felkérte Tóth Éva főellenőrt, végezzen teljes körű gazdasági ellenőrzést a Gúta TV-nél a 2018-as évre vonatkozóan.

A testületi ülésen hosszú, személyeskedő vita alakult ki, amelynek előzménye a Forgács Attila által a közösségi oldalán közzétett, lemondását indokoló bejegyzés volt. Ebben évek óta tartó politikai játszmáról, pénzügyi kiéheztetésről, zsarolásról, politikai terrorizálásról írt, ami véleménye szerint személye miatt érte a Gúta TV-t. A városvezetésből többeket is néven nevezett, akik visszautasították a vádakat. Koczkás Beáta alpolgármester elárulta, a bejegyzés kapcsán büntetőfeljelentést is fontolgatott, amit csupán régi ismeretségükre való tekintettel nem tett meg. Horváth Árpád – elismerve a tévénél végzett fejlesztéseket, kreatív újításokat – felrótta a leköszönt igazgatónak, hogy a cég nem úgy gazdálkodott, ahogy azt az önkrományzat elvárta volna, a jóváhagyott költségvetésen túl többször pluszpénzeket kért. Emellett több esetben tiszteletlenül nyilvánult meg a polgármester és több képviselő irányában, ami elfogadhatatlan egy városi cég igazgatójától. Forgács Attila (aki az előző választási ciklusban és most is városi képviselő) kitartott azon állítása mellett, hogy megpróbálták őt politikailag ellehetetleníteni, és bátran néz a gazdasági ellenőrzés elébe, mert minden fillérrel el tud számolni.

A tévé igazgatói posztjára versenytárgyalást ír ki a város, a feltételekről az áprilisi ülésen tárgyalnak a képviselők. Arról viszont már most döntés született, hogy az eddigi három helyett öttagú lesz a Gúta TV Kft. felügyelőtanácsa; a megválasztott tagok: Samu István, Németh Iveta, Halász Béla és Koczkás Beáta képviselők, valamint Angyal Tamás, a tv műszaki igazgatója.