Lemondott a Gúta TV igazgatója

Lépését a közösségi oldalán jelentette be és politikai okokkal indokolta döntését. Amint fogalmazott: „az évek óta tartó politikai játszmák, kirekesztés, hazugság, árulás, arrogancia, pénzügyi kiéheztetésre tett kísérletek, mobbing, igazságtalanság, politikai zaklatás, zsarolás, politikai terrorizálás csak úgy érhet véget a Gúta TV számára, ha kilépek a képből”. Azt is fontosnak tartja, hogy soha többé ne lehessen városi képviselő a Gúta TV igazgatója.



Full HD-minőség



Forgács Attila ugyanakkor 2015ben maga is önkormányzati képviselőként került a Gúta TV élére, mégpedig a Fiatal Független Képviselők Frakciójának javaslatára. A 2018-as választáson ismét ennek a csoportnak a tagjaként lett képviselő. Kérdésünkre, nincs-e akkori megválasztása és mostani ajánlása közt ellentmondás, Forgács Attila kifejtette: ő, illetve frakciójuk annak idején komplett szakmai víziót tett le az asztalra, amit nagyrészt sikerült is megvalósítania. „Stílusában és filozófiájában is korszerű céget hozzunk létre, és egy jó csapatot sikerült összekovácsolni – mondta. – Történtek műszaki fejlesztések, lett új arculat és weboldal, Facebook- és Instagram-profil, élő bejelentkezések, új műsorok, dokumentumfilmeket készítettünk és még sorolhatnám. A hangyás képminőségtől eljutottunk a full HD-ig, digitális licencet kaptunk. Megreformáltuk az önkormányzati közvetítést, az anyagok stílusát, a vélemények sokszínűségére kiemelt figyelmet fordítunk.”



Mit mond Forgács?



Úgy érzi azonban, hogy anyagilag egyre inkább ellehetetlenítették tevékenységüket, a munkatársak alulfinanszírozottak, és az önkormányzat gátolta a további fejlődést. Például bekerülhettek volna a Magio csomagba, de a képviselők nem hagyják jóvá az ehhez szükséges 2500 eurót. „Az elmúlt években többször hiába kértem magasabb költségvetést a tévé számára, az erről szóló viták a testületben nem szakmai, hanem politikai síkon zajlottak. Nem engedhetem meg, hogy a kollégáim megbecsülését, munkáját, anyagi biztonságát tegye kockára a városvezetés, csak mert egy ellenzéki képviselő a cég vezetője” – fogalmazott Forgács Attila, aki szerint lemondásával tudja leginkább megvédeni a Gúta TV-t a városvezetés és egyes képviselők agresszív, smeres, HZDS-es időket idéző módszereivel szemben.



Mit mond a polgármester?



Horváth Árpád polgármester másként látja a helyzetet, és szerinte pont az igazgató nem tartotta be mindig a pártatlanság elvét. Példaként azt a tavaly szeptemberi testületi ülést hozta fel, ahol Forró Tibor, Forgács Attila frakciótársa, élő adásban jelentette be indulását a polgármesteri posztért. Ez volt az az ülés, amelyet a Gúta TV első ízben, próbajelleggel egyenes adásban közvetített a Facebook közösségi oldalon. „A testület a költségvetésben havi 4200 eurót hagyott jóvá a Gúta TV számára. Az igazgatónak ebből kellett volna gazdálkodnia, ehhez igazítania a gazdasági tervet, amire többször figyelmeztettük őt – mutatott rá a polgármester. – Idén hiába vártuk tőle a város éves zárásához szükséges adatokat, máig nem kaptuk meg. Ezzel szemben hétfőn benyújtotta lemondását.”

A polgármester nem kívánta kommentálni Forgács Attilának az agresszív módszerekre, politikai zaklatásra vonatkozó kijelentéseit, hozzátéve, neki ilyenekről nincs tudomása. Gútán március 11-én lesz a soron következő testületi ülés, ahol a polgármester beszámol a képviselőknek az igazgató lemondásáról. Horváth Árpád valószínűnek tartja, hogy az igazgatói posztra pályázatot írnak ki.