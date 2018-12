Megalakult a pozsonypüspöki önkormányzat

A novemberi önkormányzati választások után jelentősen átalakult a városrész tizenöt tagú képviselő-testülete és új polgármester került Pozsonypüspöki élére. Pék Zoltán polgármester képviselőjelöltként is indult, az eskütétel előtt lemondott képviselői mandátumáról. A polgármester széles koalíció támogatásával pályázta meg a posztot, a Híd, az SaS, a Smerodina, az OKS és a NOVA is mögé állt. A testület kilenc képviselőjét szinte ugyanazok a politikai pártok támogatták,a Hidat leszámítva(SaS, OĽANO, KDH, Sme rodina, NOVA, Zmena zdola, Demokratická Únia), de Pék nemcsak rájuk számít. „Az egész testületre számítok a következő négy évben, egységes csapattal kezdtük el a munkát” – nyilatkozta lapunknak Pék Zoltán. Az első ülésen a szakbizottságok összetételéről is döntöttek, de nem minden képviselő volt elégedett az eredménnyel. Jégh Izabella (MKP) képviselő korábban évtizedekig a kulturális bizottság tagja volt, most azonban a szociális komisszióban kapott helyet. A képviselő módosító indítványt nyújtott be, amelyben kérvényezte az áthelyezését. A testület azonban nem támogatta a változtatást, a képviselő nem lesz tagja a kulturális bizottságnak. „A lényeg, hogy tudjunk újat hozni, a városrész kulturális élete eléggé visszafogott, új impulzusokra van szükség. A polgárok választásukkal jelezték, hogy valami mást, valami újat akarnak” – jelentette ki Pék Zoltán. Megkerestük Jégh Izabellát is, de nem kommentálta a döntést.

A plénum a polgármester fizetéséről és a képviselők jutalmazásáról is szavazott. A jogszabály értelmében Pék 3063 eurót vihet haza havonta. Roman Lamoš (Progresszív Szlovákia) képviselő felvetette, hogy harminc százalékkal emeljék meg a polgármester bérét. A képviselő azzal indokolta a javaslatot, hogy a környező városrészek polgármesterei is körülbelül ennyit keresnek. A testület azonban nem támogatta a beadványt, rámutattak, hogy míg a Lamoš által említett polgármesterek már több ciklus óta vezetik az egyes városrészeket, addig Pék újonca polgármesteri székben.

A képviselők leváltották a lakáskezelő vállalat felügyelőtanácsának és a helyi újság szerkesztőbizottságának tagjait, és új tagokat neveztek ki a helyükre. Pék Zoltán szerint konstruktív volt az első tárgyalás. A polgármester elmondta, szeretne több figyelmet fordítani a városrész lakótelepi részére, a szociális szolgáltatásokat és a kulturális életet is fejlesztené. A polgármestertől megtudtuk, hogy a választások előtti lejératókampány miatt két feljelentést is tett, folyamatban van a rendőrségi nyomozás.