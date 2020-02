Még keresik a bodrogszerdahelyi rablókat

A Szlovák Takarékpénztár (SLSP) pénzautomatáját hajnali négy óra után pár perccel robbantották fel ismeretlen elkövetők. Az önkormányzat épületéből kiszakadt pénzautomatát a rablók kiürítették, és elmenekültek a helyszínről. A robbanás annyira erős volt, hogy az ATM egyes részei és a benne elhelyezett bankók a több tíz méterrel távolabbi körforgalomnál landoltak. Mivel nem lehet kizárni, hogy a rablók Magyarország felé menekültek, a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint továbbra is aktívan, a magyarországi rendőrökkel együttműködve dolgoznak az ügy felderítésén.

Egymásra mutogatnak

„A Kassai Kerületi Rendőrkapitányság bűnügyi részlegének nyomozója a rablással összefüggésben garázdaság és rongálás ügyében indított eljárást. A tettesek tíz év börtönbüntetést is kaphatnak. A pénz elrablásával több mint 78 ezer eurós kárt okoztak az érintett vállalatnakˮ – tudatta lapunkkal Jana Mésarová rendőrségi szóvivő. Azt, hogy milyen stádiumban van a nyomozás a magyarországi oldalon, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-kapitányság sajtóosztályától szerettük volna megtudni. Kérdéseinkre azonban csak annyit válaszoltak, hogy bővebb tájékoztatásért forduljunk a szlovák hatóságokhoz.

Hallgat a takarékpénztár

Szerettük volna megtudni, hogy a bodrogszerdahelyi pénzautomatából mennyi pénzt loptak el. Információink szerint ugyanis mintegy 70 ezer euró volt az ATM-ben. Tudni szerettük volna azt is, működésbe lépett-e az automatákban levő festékpatron. Marta Cesnaková, a Szlovák Takarékpénztár szóvivője azonban egyetlen kérdésünkre sem válaszolt. „Jelenleg is tart az intenzív nyomozás, ezért nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni. Pénzintézetünk együttműködik a hatóságokkalˮ – közölte Cesnaková. Megerősítette, hogy a takarékpénztár a történtek ellenére nem szünteti meg a készpénzfelvétel lehetőségét a községben. Ezért a közelmúltban újabb pénzautomatát helyeztek el Bodrogszerdahelyen.

Menő az ATM kirablása

Az utóbbi hónapokban egyre több pénzautomatát fosztottak ki a kelet-európai országokban. Néhány nappal ezelőtt a kárpátaljai munkácsi járásbeli Beregrákoson fosztottak ki ismeretlenek egy ATM-et. A karpatinfo.net portál információ szerint, melyet később a Munkácsi Kerületi Rendőrség szóvivője is megerősített, 2020. január 27-ére virradóra fosztották ki az automatát. A tolvajok megrongálták az egyik üzlet külső falán levő berendezést, ahonnan közel 20 000 hrivnyát, azaz 730 eurónak megfelelő összeget loptak el. A rendőrség eljárást indított az ügyben, a nyomozás még tart. A Bodrogköztől mintegy 140 kilométerre fekvő Debrecenben december elején egy Németországban bankautomatákat fosztogató bűnözőcsoportot számoltak fel magyar és német rendőrök. A németországi rendőrök adatai szerint a Frankfurt am Main-i Főügyészség 2018-ban európai nyomozási határozatot bocsátott ki egy magyar állampolgárságú férfi és társai ellen. A rendőrség információi szerint a bűntársak pénzautomatákat robbantottak fel Németországban, majd ellopták belőlük a készpénzt. A debrenceni dehir.hu hírportál közlése szerint a nyomozók megállapították, hogy a Németországban elkövetett bűncselekményből szerzett vagyont a társak Magyarországon mosták tisztára, ezért vagyonvisszaszerzési eljárást kezdeményeztek. Az eddigi információk szerint a társaság nyolc automata sikeres kifosztásával hozható összefüggésbe, de a külföldi nyomozók további eseteket is vizsgálnak. A jelenlegi adatok szerint mintegy 300 ezer euró került lopás útján a birtokukba. A magyar nyomozók jelzésére decemberben Németországban a három magyar férfit és egy hozzájuk tartozó német állampolgárságút is elfogtak.