Márciusig tarthat a Vág-híd aládúcolása

A kritikus állapotban levő komáromi híd aládúcolása a munkákat végző MBM-GROUP szerint kora tavaszig is eltarthat. Az alátámasztás előkészítése december elején kezdődött, a cég területbérlési engedélye pedig 2020 május végéig szól.

Komárom | A kritikus állapotban levő komáromi híd aládúcolása a munkákat végző MBM-GROUP szerint kora tavaszig is eltarthat. Az alátámasztás előkészítése december elején kezdődött, a cég területbérlési engedélye pedig 2020 május végéig szól.

Alena Nováková, a námestovói székhelyű MBM-GROUP ügyvezetője lapunkat arról tájékoztatta, hogy nemrég befejezték az aládúcolás alapjául szolgáló műsziget palánkokból álló szegélyét. Jelenleg e sziget belsejét töltik fel a kívánt magasságig, amelyet ha elérnek, elkezdődhet a tartópillér építése. Arra a kérdésre, mikorra készülhetnek el a pillérrel, a cég azt válaszolta, hogy a szerződés alapján a határidő május végéig szól. „Ugyanakkor cégünknek és a helyi gépjárműforgalomnak is az az érdeke, hogy felgyorsítsuk a munkákat, 2020 március végéig szeretnénk befejezni a munkátˮ – állítja Alena Nováková. Egyúttal bízik abban, hogy előre nem látható nehézségek nem fogják hátráltatni az aládúcolást.

Mi történt eddig?

A felmérésről, valamint a projektről és annak kivitelezéséről szóló szerződést 2019. november 15-én írta alá a cég, és miután megkapta a Közlekedésügyi Hivatal engedélyét, valamint gyorsított eljárás útján kibérelte a területet a komáromi önkormányzattól, december elején pedig elkezdődött a munka. Először a híd alá benyúló pontonhidat építették meg. Karácsony előtt kezdték el kialakítani a meder közepén azt a műszigetet, amely az aládúcolás alapjául szolgál.

Egy híd kálváriája

2019-ben a Komárom egyetlen keleti bejárataként szolgáló Vág-híd állapota volt az egyik legtöbbet tárgyalt téma a helyi és a regionális közbeszédben. Korábban a hetes fokozatú veszélyeztetettségi skálán hatos besorolást kapott a híd szerkezete. A híd és a rajta keresztül vezető út is az államé. Nyáron felmarták az útpálya aszfaltjának felső rétegét, ezért sebesség- és súlykorlátozást vezettek be. Emiatt szeptember végén a környékbeli falvakban sokszorosára nőtt a kamionforgalom, s ez várhatóan addig így marad, amíg az aládúcolással nem növelik meg a híd teherbírását és biztonságát. A híd útpályájának javításakor novemberben dugók alakultak ki, ami miatt tiltakozó aláírásokat gyűjtöttek és egy kisebb tüntetést szerveztek a lakosok. Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter és Roman Žembera, a Szlovák Közútkezelő Vállalat igazgatója ősszel kétszer nyilatkozott a Vág-hídról Komáromban. Roman Žembera megjelent a tüntetésen is, ahol a tiltakozóknak decemberre, legkésőbb januárra becsülte az aládúcolás befejezésének időpontját. Lapunknak azonban a munkálatok decemberi megkezdésekor az építésvezető nem tudta megerősíteni, hogy tartani tudják a január végi időpontot.

Kérdéses a híd sorsa

Komárom vezetése nyár óta folyamatosan kifogásolja a minisztérium és a vállalat magatartását. Közben még mindig nem született döntés arról, hogy új híd épül vagy a meglévő széles körű felújítására kerül-e sor.

Akadálytalan hajózás

A komáromi Vág-szakaszon számos csónak- és hajótulajdonos használja a vízfelületet, így az alátámasztás potenciálisan nekik is gondot okozhatna. Száz Ildikó hajóskapitány kérésére az MBM-GROUP közlése szerint a Közlekedésügyi Hivatal nem állíttatta le a vízi közlekedést, csupán módosította annak irányvonalát. Az eddigi tapasztalatok szerint a csónakkal és hajókkal közlekedők gond nélkül el tudnak navigálni az építkezési terület mellett, jelenleg 30 centiméter távolságot kell tartaniuk a műszigettől. A munkák befejezése után ez a távolság 60 centiméterre nő.