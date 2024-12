„Már reszketsz, kicsi. Ennyit tudsz?” – egymásnak feszült Magyar Péter és Menczer Tamás

Magyar élő YouTube-közvetítésén az látszott,, ahogy kezet nyújtott Menczernek, aki ezt elutasította. „Már remeg a kezed” – mondta Menczer, majd emelt hangon, közvetlen közelről támadta Magyar Pétert, és személyes kritikákat fogalmazott meg, például azt állította, hogy még Magyar saját gyereke sem beszél vele. A helyzet éles és feszült szóváltásba torkollott – írja a Telex.

„Én hozzád jöttem. Tudod, miért? Mert szeretnék néhány dolgot megbeszélni. Vártam már ezt a találkozást nagyon. (…) Rám figyelj! Ketten vagyunk itt, csak te meg én, senki más nem tud neked segíteni. Láttam, hogy a nőkkel hogy beszéltél, ezért jöttem ide, hogy végre egy férfival is találkozzál”

– mondta Menczer Tamás, aki ezután többször is közbevágott, amikor Magyar Péter próbált megszólalni.

„Te elárultad a gyerekeidet, elárultad a családodat, kicsi” – mondta Menczer, mire Magyar Péter ismét A börtön ablakába című Auróra-számot kezdte el énekelni. Menczer erre tovább folytatta: „Már reszketsz, kicsi. Ennyit tudsz? (…) Te egy hazug gazember vagy, minden szavad hazugság.” Menczer szerint a nőket és a gyerekeket is meg kell védeni Magyartól, akit Weber-csicskának is nevezett. „Politikailag egy lufi vagy, amit éppen most szúrunk ki” – mondta a fideszes politikus.