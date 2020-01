Már nem járnak pótlóbuszok

Fellélegezhetnek azok az utasok, akiknek eddig a RegioJet szerelvényeinek javítása miatt pótlóbuszra kellett szállniuk a Dunaszerdahely–Komárom szakaszon. A RegioJet közölte, hogy már egy járatot sem kell pótlóbusszal helyettesíteni, de továbbra is maradnak a késések.

Január 7-től 29-ig tartott a korlátozás a szakaszon, amire azért volt szükség, mivel a cseh közlekedési magánvállalat szerelvényei nem érkeztek meg időben a karbantartásól. A hét elején már csak néhány járatot helyettesítettek autóbusszal, a társaság szerda esti tájékoztatása szerint újra lehet vonattal közlekedni a teljes szakaszon. „A következő napokban újabb szerelvény javítása fejeződik be és érkezik meg a szerelőműhelyből, amelynek segítségével a jövő héttől növelhetjük a csúcsidőben közlekedő járatok kapacitását és kiegészíthetjük a gépparkot” – írta RegioJet a közösségi médiában. A társaság az ígéri, hogy továbbra is többször indítanak emeletes vonatokat a legzsúfoltabb járatokon, ami viszont nem jó hír azoknak, akik kora este indulnának el Pozsonyból. A mozdonycsere miatt ugyanis két forgalmas járat akár 20 percet is késhet. A késést egyelőre nem tudják kiküszöbölni.