Már nem elég a mentőöv, újraélesztésre szorulnak a fürdők

Az SAAKP tagjai leszögezik, hogy már márciustól harcolnak a járványellenes intézkedések következményeivel. A tavaszi rendelkezések után most is az idegenforgalom egyik húzóágazatának kapuit zárták be az intézkedésekkel. Ľudovít Lebó, az SAAKP alelnöke a szövetség állásfoglalásában rámutatott, hogy márciusban egyik napról a másikra bevétel nélkül maradtak a fürdők, és nem kaptak megfelelő támogatást. „Ezt nemcsak a június és szeptember közötti időszak látogatószámának és bevételeinek csökkenésén látszott meg, hanem a vendégek félelme is érezhető volt” – fejtette ki Lebó.

Váratlan fordulat

A fürdők az előírásoknak megfelelően korlátozták a látogatók számát és beépítették a járványellenes intézkedéseket a gyakorlatba, de ahogy jelezték, nem számítottak arra, hogy az őszi szünet előtt újabb radikális változás következik be. „Azzal, hogy a lehetséges újranyitás meghatározása nélkül bezárták az akvaparkokat, fürdőket, uszodákat és wellnessközpontokat, tulajdonképpen likvidálják az idegenforgalom jelentős ágazatát” – jegyzete meg Peter Kolenčík, az SAAKP alelnöke. Kolenčík felhívta a figyelmet arra, hogy folyamatosan gondoskodni kell a komplexumokról, fizetni az energiaellátást, a medencetechnikát, a vizet és a bankoknak is törleszteni kell, mindezt úgy, hogy semmilyen bevételre nem tesznek szert.

„Lemaradunk a szaunaidény kezdetéről, az őszi szünetről, az ünnepekről, és kíváncsiak lennénk arra, hogy az illetékesek szerint hogyan fest majd a téli szezon, a karácsonyi és a szilveszteri üdülés”

– folytatta Peter Kolenčík.

Somogyi Gábor, a szövetség elnöke arra is kitért, hogy a kormány által bemutatott gazdasági elsősegélycsomagot ugyan pozitívan értékelik, de a támogatás mértéke inkább gesztus, mint valódi mentőöv. „40 és 100 százalék közötti bevételkiesés mellett a 4 és 10 százalék közötti hozzájárulás nem elengedő. Az intézkedések jelentősen korlátozzák a működésünket és növelik a kiadásokat, legyen szó akár a személyzetről, a vegyszerekről, vagy a fertőtlenítőszerekről. Nem beszélve azokról a nem egyértelmű szabályokról és változásokról, amelyek bizonytalanságot és félelmet váltottak ki a vendégekből” – közölte Somogyi Gábor, a dunaszerdahelyi Thermalpark igazgatója.

Mentőöv helyett

A szövetség tagjai legalább 30 százalékos hozzájárulást kérnek az államtól, ha a bevételkiesés meghaladja a 80 százalékot. Somogyi felhívta a figyelmet arra, hogy a környező államokkal szemben Szlovákiában elmarad az idegenforgalom támogatottsága. Magyarországon például az elmaradt bevétel felét kérik vissza a fürdők, több mint százmillió euró értékben. Somogyi Gábor arra is kitért, hogy az elsősegély csak ideiglenes megoldást jelent, és nem lesz elég az idegenforgalom megmentésére és újraindítására. „Az idegenforgalomnak már nem elég a mentőöv, amivel kihúzzák a vízből, hanem újraélesztésre van szükség, amely elindítja az életfunkciókat és a metabolizmust” – szemléltették a helyzetet a szövetség tagjai.

Ötezer képeslap

Az SAAKP a hónap elején a vendégek segítségét is kérte, kampányt indítottak, amely keretében a látogatók aláírhatták az Igor Matovič miniszterelnöknek címzett képeslapokat. A „Mentsük meg a fürdőket” kezdeményezés keretében egyéb kéréseket is megfogalmaztak a fürdők és akvaparkok üzemeltetői: kérik, hogy 10 százalékra csökkentsék az idegenforgalmi szolgáltatások és a vendéglátóipar áfáját, vezessenek be üdülési utalványokat, az idegenforgalmi célpontok modernizációjára is jusson az EU-támogatásból, és kapjanak legalább 30 százalékos kárpótlást a kötelező zárvatartás okozta bevételkiesés miatt. Somogyi Gábortól megtudtuk, hogy a szövetség 27 tagja kapcsolódott be a felhívásba.

„Egyelőre hozzávetőleg 2000 képeslapot gyűjtöttek össze, és számos vendégünk választotta azt a lehetőséget is, hogy a képeslapot maga adja fel. Tervünk továbbra is az, hogy a gyűjtés végén a képeslapokat az SAAKP elnökségi tagjai személyesen viszik el a kormányhivatal iktatóirodájába. Célunk 5000 képeslap összegyűjtéseˮ

– tájékoztatta lapunkat az igazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy már árulják a karácsonyi üdüléseket, amelyek díjmentesen lemondhatók, mégis nagyon kevés az új foglalás. A dunaszerdahelyi fürdőben a helyzet ellenére még nem mondtak le a fejlesztési tervekről, egyelőre azonban csak kisebb átalakításokat végeznek. „Nagyobb fejlesztés a jelenlegi helyzetben külső támogatás nélkül nehezen elképzelhetőˮ – zárta Somogyi Gábor.