Már jövő éven befejeződhet a borsi Rákóczi kastély felújítása

„Eddig a teljes tetőszerkezet újraépítését hajtottuk végre, illetve a födémek részleges cseréjére kerítettünk sort. Ezentúl az 1940-es években épített, a kastély belső udvarában található verandaszerű szerkezetet is lebontottuk és újraépítettük. Már az új nyílásszárók is elkészültek, de még a raktárban várakoznak, ugyanis azokat csak az épület újravakolása után fogjuk helyreállítani. A restaurációs munkák is jelentősen előrehaladtak, a szakemberek már a reneszánsz kőkereteket is restaurálták, és a reneszánsz vakolat előkészítése is elkezdődött. A felújítás első üteme valójában összekapcsolódik a másodikkal, melynek során a szakipari munkákat hajtjuk végre. Ha továbbra is minden a terv szerint halad, a kastély átfogó felújítását már 2020 második felében befejezhetjük” – nyilatkozta lapunknak Diószegi László.

A régészek sem unatkoznak

Mivel a felújítással a régészeti feltárások is párhuzamosan egybefonódnak, a kastély 1940-es években újáépített “B-szárny” alatti épület eredeti alapzatát is megtalálták. „A bontások és a régészeti feltárások során rengeteg faragott kő került elő. Ezeket a darabokat külön-külön megszámoztuk és elraktároztuk, de a felújítás után valamilyen módon majd ezeket is bemutatjuk a nagyközönségnek” – magyarázta az igazgató. Mint kiderült, a munka befejezése után egy, a kastély teljes területére kiterjedő állandó kiállítást hoznak létre, mely magától érthetődően II. Rákóczi Ferenc életét és korát fogja bemutatni. A rekonstruált épület mindezek mellett különféle rendezvényeknek és kulturális eseményeknek fog helyet biztosítani, az újonnan felépített B-szárnyban pedig szálláshelyet és múzeumboltot hoznak létre. Mivel a kastély átfogó felújítását évekkel ezelőtt egy másik csapat is kezdeményezte, de a részleges támogatás okozta pénzhiány miatt félbemaradt a munka, néhányan a mostani felújításra is szkeptikusan tekinteken. „Azt azért tudni kell, hogy az eddigi felújításokra csak részleges támogatást kaptak az illetékesek, és a lehívott összeg is csak töredéke volt a jelenleginek. Most gyakorlatilag a felújítás teljes folyamatára megvan a forrás, ezért én azt gondolom, hogy már nem fordulhat elő az a helyzet, hogy félmbemarad a munka és nem érünk be a célba” – magyarázta Diószegi László.

A szlovák felek is bekapcsolódnak

Annak ellenére, hogy a felújítás magyar állami támogtásból valósul meg, az alapítvány igazgatója a szlovák felekkel történő együttműködésben is derűsen látja a jövőt. „A jövőbeli tervekről már a Kassa megyei turisztikai szervezetek vezetőivel is egyeztettünk, azt viszont tudni kell, hogy az ilyen nagyszabású fejlesztési tervek néhány évvel előre be vannak tervezve. Azt, hogy Kassa megyében pontosan milyen jellegű elképzelések vannak, még én sem tudom, azonban a szóban forgó fejlesztésnek a szlovák-magyar határon is átnyúló vonzereje van” – zárta Diószegi László.