Már csak az engedélyekre várnak a Bartók óvodában

A kibővített épületegyüttesben új osztályterem és tornaterem is van, jelenleg a tűzoltóság, a közegészségügy és műszaki, illetve az étellift és az akadálymentesítés keretében kialakított kerekesszékes felvonó engedélyeire várnak – tájékoztatta lapunkat a városháza kommunikációs osztálya. A projekt keretében befedték a meglévő teraszokat, szigetelték a homlokzatokat, a tetőket és több új beltéri elemet építettek be. A tornateremben egyensúlyfejlesztő eszközöket szereltek fel. A Bartók utcai óvoda felújítása és az új tanterem építése 696 ezer euróból valósult meg, ebből 420 ezer euró az Európai Unió Integrált Regionális Operatív Programja (IROP) keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás. Párkány 276 ezer eurót állt. A város 2017-ben nyújtotta be a sikeres pályázatát. A kivitelező cégre kiírt közbeszerzési pályázat lebonyolítása viszont nagyon elhúzódott, emiatt a szerződést csak 2019 májusában kötötték meg. A felújítási munkálatok során több gond merült fel. „Például a tetőszerkezet a tervdokumentációhoz képest más konstrukciós kivitelt tárt fel, ez viszont hatással volt a kivitelezés időtartamára, továbbá a tervdokumentációban specifikált ablakméretek eltértek a valós ablaknyílás méretétőlˮ – közölte a szakosztály. A város az építkezés késése miatt a kivitelező céget csaknem 51 ezer eurós késedelmi büntetéssel sújtotta. A felújítás befejeződött, a berendezés megérkezett, csak a hatósági ellenőrzés lezárására, a használatbavételi eljárás befejezésére várnak.

