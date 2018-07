Magyar nyelvű felsőfokú képzés indul Kassán

Kassa | Magyar nyelven indít felsőfokú képzést a városban a lengyelországi Warsaw Management University és a kassai Rovás.

Szabó Ottó, a Rovás elnöke elmondta, kurátorokat, művészeti producereket, galeristákat, közigazgatási szakembereket, szociális munkásokat, újságírókat és rendezvényszervezőket fognak képezni.

Az elnök elmondta lapunknak, a Warsaw Management University (WMU) és a Rovás együttműködési megállapodásának eredményeképpen a WMU három katedrája kezdi meg működését Kassán, a Rovás Erzsébet utcai Magyar Jelenlét Házában. „Ezek a távutas képzések főleg azok számára jelenthetnek megoldást, akik nem jutottak be az egyetemre, vagy egyszerűen csak nem engedhetik meg magunknak, hogy kollégistaként nappali tagozatra járjanak. „A varsói egyetem által akreditált képzéseken bakalár, magiszteri és kisdoktori fokozatot lehet szerezni. Nagyon sok az érdeklődő a képzések iránt – árulta el Szabó Ottó. Októbertől három katedra kezdi meg működését: zsurnalisztika és mediális kommunikáció magyar, kulturális és művészeti menedzsment magyar és szlovák, illetve szociális szolgáltatások menedzsmentje és szociális tanácsadás magyar nyelven. A kassai konzultációs központban távúton a magiszteri és a kisdoktori cím megszerzésére is van lehetőség, és mindez magyar nyelven. A Warsaw Management University aktívan együttműködik a német, a belga, a francia, az angol, a török, a cseh, az amerikai, az orosz és a szlovákiai egyetemekkel is. Nálunk Pozsonyon kívül először Dunaszerdahelyen, most pedig Kassán nyit konzultációs központot. Az oktatási forma a Lengyelország és Szlovákia között 2006-ban megkötött együttműködésen alapul, melynek értelmében a két ország kölcsönösen elismeri azokat az akadémiai fokozatokat, melyeket a hallgató a másik ország felsőoktatási intézményében szerzett.