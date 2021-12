Magyar, cigány és szlovák hagyományok egy könyvben

A tallósi alapiskola a nemzetiségi iskolák számára az oktatásügyi minisztérium által kiírt regionális és multikulturális nevelési programba bekapcsolódva 1400 euró támogatást nyert, amelyet több kisebb program megvalósítására, illetve az azokat összefoglaló album készítésére használt fel.

Adventi népszokások

Horváth Anitától, az iskola igazgatójától megtudtuk, a projekt központi témája az adventi népszokások, hiedelmek, hagyományok gyűjtése, összefoglalása volt. „A felső tagozat több évfolyama bekapcsolódott, az összegyűjtött anyagot két könyvben foglaltuk össze. Másfél hónapon keresztül foglalkoztunk három nemzet népszokásaival az iskolában: a magyarok, a cigányok és a szlovákok adventhez kapcsolódó szokásaival. A projekt része volt az is, hogy a gyerekek huszonnégy rövid videót készítettek, amelyeken karácsonyi történeteket olvastak fel. Ez szépen beleillett a faluban zajló Adventi Ablakok aktivitásba. Minden nap felkerül egy videó a község közösségi oldalára az aznapi kidíszített ablak bemutatásával együtt” – mondta el Horváth Anita.

Karácsonyi receptek

A gyerekek receptgyűjteményt is összeállítottak, szintén mindhárom nemzet régióbeli jellegzetes karácsonyi ételének leírása került bele ételfotókkal kiegészítve. A fotókat is a gyerekek készítették, miután otthon megfőzték az ételeket. Ezek felkerültek az iskolában elhelyezett kiállítópanelekre is. „A projekt több kisebb aktivitást tartalmazott, de próbáltuk a gyakorlati tudás elsajátítására helyezni a hangsúlyt. Süteményeket sütöttünk a gyerekekkel, a nagyobbak Luca széket, adventi koszorút készítettek, közösen díszítettünk karácsonyfát. A magyar és a szlovák népszokásokról sokkal többet, a cigány hagyományokról nagyon keveset tudunk, az interneten sem található túl sok ezekről. Nekünk, pedagógusoknak is érdekes volt, ahogy a gyerekek elmondták, mik a különbségek a szokásokban, például milyen díszekkel díszítik fel a karácsonyfát, milyen ételeket készítenek. Az iskola 75 százaléka szociálisan hátrányos helyzetű szegregált roma közösségből származó tanuló. Egymás mellett élünk, érintjük egymás kultúráját, mégis nagyon keveset tudunk egymásról, ezért tartottuk nagyon fontosnak, hogy a cigány hagyományok, szokások is megjelenjenek a projektben. A felső tagozatos tanulókat nehéz rávenni arra, hogy tanítás után az iskolában maradjanak azért, hogy részt vegyenek a különböző programokban, ezért a témakörök feldolgozását beépítettük a tananyagba. Magyar, szlovák, képzőművészet órán, szakkörökön, minden nevelési területen ezekkel a dolgokkal foglalkoztunk és a tevékenységek végterméke lett a két könyv” – részletezte az igazgató. Elmondása szerint a könyvek nagyon egyszerűen, rajzlap és karton felhasználásával készültek. Több kézi könyvkötő technikából választották ki a megfelelőt. A régi krónikákhoz hasonló könyveket az iskolában lehet megnézni, de hogy minél többen átlapozhassák, digitális formában is elérhető Tallós közösségi oldalán.