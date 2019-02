Ma a mezőgazdászokkal találkozik Pellegrini Kassán

A reggel kilenc órára tervezett találkozón - melyről egyébként több újságíró is csak ma reggel értesült - Pellegrini elmondása szerint egyetlen mezőgazdász sem jelent meg. „Én nem vagyok megszokva az ilyesfajta viselkedéshez. Ha valakinek valami problémája van, az személyesen próbálja meg megoldani a nehézségeket, nem pedig a tévében, különféle teátrális megjelenésekkel vagy a pozsonyi közúti közlekedés blokkolásával. Most elmegyek és meglátogatom Rudolf Schustert a kórházban, aztán visszatérek ide, a rendőrség épületébe. Remélem, hogy nemsokára a mezőgazdászok is megjelennek, hogy beszélhessünk a problémákról” – nyilatkozta az újságíróknak Peter Pellegrini.

A hírt a nap folyamán frissíteni fogjuk.