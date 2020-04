Lomtalanítunk és szemetelünk a karanténban

A Clean City telephelyein március második felében is dolgoztak, a tiltó rendelkezések miatt azonban a lakosok nem vehették igénybe a cég minden szolgáltatását. Március 31-től a Közegészségügyi Hivatal engedélyezte, hogy a Harcsási úton lévő komposztáló és hulladékgyűjtő telephelyet újra megnyissák, így minden visszatért a rendes kerékvágásba.

Új központi rendelet

„Vártuk, hogy a helyzetre való tekintettel állami szinten beszüntetik a hulladék szelektálását, de ez nem történt meg. Tettek egy olyan óvintézkedést, hogy pár napra félre kell rakni, és csak később lehet feldolgozni a szelektált hulladékotˮ

– mondja Farkas Péter, a vállalat igazgatója.

Ugyanakkor ezzel eddig is várniuk kellett, hiszen gyakorlatilag sosem történik meg azonnal a feldolgozás, fokozatosan szelektálnak. Mindössze egyetlen alkalmazottuk kényszerült arra, hogy két hét fizetett szabadságot vegyen ki. Szerencsére az még csak fel sem merül, hogy embereket kellene elbocsátani a vállalattól.

Éjszaka „szemetelnek”

Az eltelt időszakban a vállalat igazgatója szerint elsősorban az emberek magatartásával adódtak problémák. „A március közepén kiadott rendelet miatt egy pénteki napon bezártuk a gyűjtőudvart, hétfőre ismeretlen tettesek leverték az összes lakatot. Nem vettük észre, hogy valami is eltűnt volna, de valaki nyilván azt hitte, kincseket fog ott találniˮ – mondja az igazgató. Közben a boltok szintén zárva tartottak, nem tudtak azonnal új lakatokat vásárolni, ezért ideiglenesen a telephelyeken talált használt lakatokkal zárták az ajtókat, kapukat.

„Hiába voltunk bezárva, minden reggel rakodógéppel kellett eltakarítanunk azt a hulladékot, amit az emberek a gyűjtőudvar zárvatartása ellenére éjjel odahordtak a kapunk eléˮ

– sorolja az újabb gondot Farkas Péter. Elmondása szerint az utóbbira már korábban is volt példa, az elmúlt két hétben azonban minden reggel ezzel az állapottal szembesültek.

Több a hulladék

„Nyugodtan kijelenthetem, hogy sokkal nagyobb a hulladékmennyiség, mint azelőtt. Az emberek a járvány miatt otthon tartózkodnak, rengetegen azzal ütik el az időt, hogy takarítanak. A pincékből most kerülnek elő azok a »kincsek«, amik lehet, hogy már 20 éve ott lapultak a pince mélyén, de végül mégiscsak limlomnak bizonyultak. Vannak rendesebb polgárok, akik a lomtalanításukhoz külön nagy méretű konténert rendelnek, de sajnos a lakosság nagyobb része simán kirakja az ilyen hulladékot a lakótelepi konténerek mellé, vagy túltömi azokat. Ráadásul a Vág-hídon érvényben lévő súlykorlátozás miatt a kukásautók csak félig megrakottan hordhatják a hulladékot a hulladéklerakóba, miközben mi továbbra is a kiürített kukák száma alapján vagyunk kénytelenek a várossal kötött szerződés értelmében számlázni. Most egy fordulóval csak feleannyi kuka tartalmát szállíthatjuk el, miközben az egységár a teljesen megrakott kukásautóra volt megállapítvaˮ– vázolja az igazgató az egyik legnagyobb gondot. Vannak olyan helyek a városban, ahová háromszor is vissza kell mennie a kukásautónak. Mindez magától értetődően növeli a költségeiket, a növekvő hulladékmennyiség kezeléséhez pedig alkalmanként több munkásra is szükség lenne. Ráadásul kérdés az is, hogy az önkormányzat hogyan tud majd fizetni a cégnek a hulladékkezelésért, hiszen a járvány okozta helyzet miatt várhatóan a város bevételei is jelentősen csökkenhetnek.

Potenciális veszély

Farkas Péter a háztartási hulladékba kerülő használt szájmaszkokkal kapcsolatban azt mondta, hogy mivel hulladékkal dolgoznak, általánosságban mégiscsak jobban ki vannak téve a fertőzésveszélynek, hiszen a vírus gyakorlatilag bármilyen tárgyról bejuthat az emberi szervezetbe. Ha egy munkásukat koronavírussal diagnosztizálnák, az azt eredményezné, hogy a vállalat minden alkalmazottját karanténba helyeznék, az pedig akár a komáromi hulladékgazdálkodás megbénulásához is vezethetne. Utóbbi nyilvánvalóan komoly veszélyt jelent az ország összes településén.

A komáromi kórházból kikerülő kommunális hulladékot is ők szállítják a hulladéklerakóra, azonban a kórházi veszélyes hulladékot más, erre szakosodott vállalat kezeli, így az semmiképpen sem bukkanhat fel sem a Clean City telephelyein, sem pedig az izsai hulladéklerakóban.