„Legrosszabb, ha a partról nézem a futamot”

Hencz Robi világbajnoki címéről és akkori gerincsérüléséről már korábban is beszámoltunk. Azóta szerencsésen felépült és továbbra is az egyik legeredményesebb pilótának számít az F500- as kategóriában. Az idei év roppant kedvezően alakult, az idény végéig az egyik legesélyesebb volt a világbajnoki címre, de legutóbb, Halbendorfban már csak a partról követhette a futamot. Ennek ellenére az eddigi pontszámai alapján világbajnoki ezüstérmet szerzett, amihez itthon, Párkányban gratuláltunk neki. Ugyanis, történt egy apróbb baleset, meghúzta a már műtött gerincét és emiatt augusztusban ismét operálni kellett. Most már jól van, fájdalmai sincsenek, de nagyon kell vigyáznia magára. Annál is inkább, mert jövőre ismét indul a világbajnokságon és természetesen győzni szeretne.

A Pó folyón is tökösnek kell lenni

„A világbajnokság igazából futamok sorozata, én az 500 köbcentis ún. király kategóriában versenyzek. Idén Csehországban kezdtük, aztán jött Lengyelország, Olaszország és így tovább Remek évem volt az idei, nagyon közel voltunk a világbajnoki címhez, futamokat is nyertünk, csak pár ponttal maradtunk le a győzelemről, egész évben második helyen voltam. Most, az utolsó német versenyen csak én vagy a lengyel srác lehetett volna a világbajnok, senki más. Csakhogy a mostani, augusztusi gerincműtétem után nem tudtam indulni a halbendorfi futamon, a partról, nézőként figyeltem a viadalt. Ez fájt nekem igazán, viszont a lelki fájdalmat enyhítette a világbajnoki ezüstérem” – mondja Hencz Robi és hozzáteszi, a halbendorfi is komoly viadal volt, a vasárnapi futamot le is fújták, mert Havas Atillának balesete volt, helikopter szállította el. (Havas tizenhatszoros világbajnok, veteránnak számít – a szerk. megj.). Ha nem lett volta műtétje, akkor Hencz Róbert is az élbolyban versenyzett volna. A profi motorcsónakversenyeken a pálya alakja és összes paramétere számít. „Minden pálya más, a víz minősége is, minden apróságot figyelembe kell venni. A csehországi pálya elég nehéz, ott tavon tartják a versenyt. Lengyelországban is, de az ottani nagyobb tó, mélyebb a víz, tehát a propeller és a beállítások is másként működnek. Vagy ott a Pó folyó. Hát az szörnyű! Gyors folyó, sok uszadékkal, nagyon kell figyelni. Ott tökösnek kell lenned, mert kemény pálya, pont ott nyertem futamot. A halbendorfi és a lengyel helyszín gyönyörű - mesterségesen kialakított tavakról van szó. A kedvenc pályán viszont Svédországban volt, tavaly azt a versenyt meg is nyertük. Csakhogy azt is tudni kell, hogy itthon hiába teszteled többször a csónakot, állítod be az összes műszaki paramétert, a futam helyszínén abból már szinte semmi sem érvényes. Azért, mert más a víz, más a levegő, a hőfok, a páratartalom, a gép már propellerrel működik, stb. Az alapbeállításra tehát mindig rá kell hangolni és a pálya alakja is meghatározó. Nem beszélve arról, hogy én mindezt önerőből csinálom, az ellenfelek mögött pedig óriáscégek, gazdag szponzorok állnak. A lengyel versenyzőt például az Orlen támogatta, de az olasz, gyári csapatok mögött is rengeteg pénz van. Mondjuk ehhez képest is szép nyerni. Annak ellenére, hogy össze sem lehet hasonlítani az én hátteremet az övékével“ – részletezi a különböző szempontokat a párkányi versenyző.