Lebontottak egy házat Királyhelmecen, alatta egy katonai erődítményt találtak

A titokzatos építmény természetesen a mi szerkesztőségünk figyelmét is megragadta, ezért a környék műemlékeit jól ismerő lokálpatriótáját, a királyhelmeci Csonkavár felújításán is dolgozó Gönczy Bertalant is felkerestük, hogy meséljen valamit a most felfedett erődítményről. Ahogy azt tőle megtudtuk, a Bodrogközbe összesen 59 darab úgynevezett könnyű erődítmény építése volt eltervezve, de ebből mindössze 37-et érkeztek felépíteni. „A fennmaradó 22 csak papíron született meg, ugyanis az első bécsi döntés után a Bodrogközt az egykori Magyar királysághoz csatolták. A felépített bunkerek a Kisgéres, Királyhelmec, Dobra, Bély, Kis- és Nagytárkányon keresztül egészen a ma már Ukrajnához tartozó Csapig húzódtak. Az erődített vonal innen folytatódott Kárpátalján. A felépített 37 erődítményből, úgynevezett ROPÍK-ból mára egyetlen egy maradt meg, mégpedig az, amelyik most bukkant elő teljes formájában Királyhelmecen a Perbenyik felé vezető út mentén” – magyarázta lapunknak Gönczy Bertalan, akinek tudomásai szerint egy A-140-es típusú erődről van szó. Ahogy azt az interneten fellelhető, az ilyen és hasonló típusú erődök, erődítmények múltját és jelenét egybegyűjtő portálokon is bemutatják, a Bodrogközben a mai napig megtalálhatók a mezőkön az elbontott katonai építmények beton maradványai.

„Minden olyan betonacél, vagy a helyiek által csak roxorként hívott vasrúd, mely nem bordás, hanem sima felületű, ezekből az építményekből származik. Ez egész egyszerűen azzal magyarázható, hogy a bordázott betonacél csak a második világháború után jelent meg. A már felépített erődökhöz egyébként sorra épültek a kiszolgáló kaszárnyák is (például Nagykövesden, Örösben, Nagytárkányban) és fegyveres alakulatoknak számítottak a határ menti pénzügyőrök (többek között Kiskövesden és Perbenyikben is). Perbenyikben ma is megtalálható a volt pénzügyőrség épülete, melynél két kisebb bunker is található” – tette hozzá Gönczy Bertalan, aki a Financnistraz nevű, az egykori pénzügyőrségek épületeit egybegyűjtő portál archívuma alapján azt is elmesélte, hogy az 1938-as visszacsatolási eseményeknek 2 áldozata volt a csehszlovák oldalon.