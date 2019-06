Leállították a kassai acélmű egyik nagyolvasztóját

A kassai U.S. Steel jelenleg mintegy 13 ezer alkalmazottat és külső beszállító cégek munkásait foglalkoztatja, de ugyancsak nagy szerepet játszik a közelben működő cégek és vállalatok fennmaradásában is - Németi Róbert felvétele

Ján Bača, a kassai U.S. Steel szóvivője a vállalat döntése kapcsán a következő kijelentését juttatta el szerkesztőségünkhöz: „Azért kényszerültünk erre a lépésre, mert Európát olyan más térségekből beáramló acéltermékek árasztották el, melyekre teljesen más kereskedelmi feltételek vonatkoznak. Míg az európai acélgyárok széndioxid gyártását szigorúan ellenőrzik, a harmadik országokban működő gyárakat ezek az ellenőrzések és regulációk szinte nem is érintik, sőt az ottani munkások szociális ellátásával sem törődnek úgy, mint az EU-n belül. Mindezek mellett nálunk a fizetések is jóval magasabbak” – közölte Bača, aki szerint az EU nem vette kellőképpen figyelembe a helyzet súlyát, pedig gyors és hatékony intézkedésekre volt és van szükség.

Szigorúbb feltételek, magasabb költségek

„Éppen ezért a vasgyár 2-es számú nagyolvasztóját június 20-tól fogva leállítottuk, a gyártási ütemet pedig a hozzánk beérkező megrendelésekhez viszonyítjuk. Szemmel tartjuk a piaci változásokat, és a vevőink igényeinek megfelelően azonnali módosításokat tudunk hozni. Ki kell hangsúlyozni, hogy az európai piacot versenyképtelenné tette a más országokból egyenlőtlen kritériumok mellett behozott acél. A vállalat működését mindezek mellett az elektromos áram és az emissziós engedélyek ára is nehezebbé teszi, ugyanis azok az elmúlt öt évben az ötszörösükre nőttek. Drágább lett a nyersanyag, de megváltoztak az eladási árak is. Ha nem sikerül kiegyenlíteni ezeket a specifikus feltételeket, a változás nemcsak a vállalatunkat, hanem a munkásainkat és a velünk együttműködő feleket is nagy mértékben befolyásolni fogja” – jelentette ki Bača.

Elbocsátásokról nem beszélnek

Mivel a kettes számú nagyolvasztó leállítására a gyártás csökkentése miatt van szükség, egyértelmű, hogy a következő időszakban valamivel kevesebb munkás számára lesz elegendő munka. Arra a kérdésünkre, hogy milyen jövő várja a vasgyár alkalmazottait, és hogy lehet-e számítani tömeges elbocsátásokra, Bača csak annyit mondott, hogy a szükséges óvintézkedésekről a szakszervezetekkel is tárgyalni fognak. Juraj Varga, a Vasas Szakszervezeti Szövetség (OZ KOVO) kassai elnöke szerkesztőségünknek elmondta, hogy a vasgyár vezetősége már felszólította őket a beosztások módosítására, ezért lehetőség szerint nemcsak az adminisztratív, hanem a gyártási részlegen dolgozók egy részét is fokozatosan szabadságra küldik. „Nagyon fontos megjegyezni, hogy egyelőre senkit sem akarnak elbocsátani. A szabadságok a csökkentett gyártáshoz szükséges munkaerő maximálisan húsz százalékát tehetik ki, mely átlagosan 6 százalékos megtakarítást jelent a vállalat költségvetésében” – nyilatkozta lapunknak Varga.

Nem rózsás a helyzet, de az élet megy tovább

Szerkesztőségünknek sikerült több alkalmazottal is beszélni, de a helyzet súlyát tekintve érthetően mindegyikük neve elhallgatását kérte. Ahogy azt elmondták, a vasgyár falain belül nem rózsás a helyzet, de az élet megy tovább. „Ezekről a döntésekről nemhogy a legalsóbb pozíciókban dolgozók, de sok esetben még a csapatvezetők és a magasabb beosztásúak is csak akkor értesülnek, amikor már minden papíron van. A leállásról nekünk is csak tegnap szóltak. Ami jó hír, hogy végre jóváhagyták a béremeléseket és az év végi 100 eurós prémiumokat is. Ez igazából nem nagy érvágás a cégnek, azt viszont egyikünk sem érti, hogyan akarják ezt elérni úgy, hogy a három nagyolvasztóból egyet leállítanak” – mondták a megkérdezett munkások. Mivel egy-egy nagyolvasztónál több műszakban naponta legalább száz ember is dolgozik, a kieséseket valószínűleg úgynevezett kényszerszabadsággal vagy pozíció- és műszakmódosítással fogják megoldani.