Lassul a fővárosban a közlekedés - mutatjuk, hol kell torlódásokra számítani!

A pozsonyi forgalom lassulásának az oka egyrészt a forgalmi dugók, másrészt baleset is történt - közölte a Zelená vlna. A balesetet az I/2-es úton Pozsonybeszterce (Záhorská Bystrica) után Lamacs irányából jelentették, ahol három autó ütközött össze. Az egyik sávot lezárták, az autósok legalább 15 percet várakoznak.

A D2-es autópályán Lozornó után Pozsony irányában is torlódás van, a sofőrök 30 percet állnak. Körülbelül 20 percet várakoznak az autósok a D2-es autópályán Pozsony bejáratánál Malacka felől.

A sofőrök több mint félórás torlódásról számolnak be a Stomfán (Stupaván) átvezető úton is, az ok egy baleset. A sofőrök nem tudják elkerülni a sorban állást a régi Szenci úton sem Cseklész (Bernolákov) felől, ahol 20 perces a fennakadás.