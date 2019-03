Kusza a helyzet Nagymegyeren

A képviselők szerettek volna többet megtudni azokról a feljelentésekről, amelyeket a polgármester még a januári testületi gyűlésen említett. Holényi Gergő azonban csak annyit válaszolt, hogy a feljelentések nem a városházát, hanem a város tulajdonában levő cégeket érintik, de további részleteket nem volt hajlandó elárulni. A képviselők azért is felelősségre vonták a polgármestert, hogy nem teljesítette a januári plénum döntését, amelyben a testület javasolta valamennyi városi cég ügyvezető igazgatójának a visszahívását, ugyanis három ügyvezető igazgató továbbra is a helyén maradt a polgármester döntése alapján. A képviselők szerint ehhez a döntéshez nem volt joga, hiszen a testület egyértelműen döntött a visszahívásokról. Kusza a helyzet a visszahívott városi alkalmazottak lelépők körül is, amelyekről Holényi csak annyit mondott, az illetők kaptak egy bizonyos összeget, de a következő ülésen tudja csak bejelenteni, mennyit. Azt az esetet, amikor a Thermal Kft. munkatársát lelépővel menesztették, utána részmunkaidőre ismét alkalmazták, úgy indokolta, hogy ez a megoldás költséghatékonyabb volt. A lelépő összegét nem tudták meg a képviselők.

Pongrácz Kálmán, aki a januári ülésen visszalépett alpolgármesteri tisztségéből, ezen az ülésen írásban is megkapta a visszahívásáról szóló dekrétumot. Az azóta eltelt időben jogi vita alakult ki arról, hogy ez a visszalépés érvényes-e. A polgármesternek 60 napja volt arra, hogy másik alpolgármestert nevezzen ki, ő Lapos Ildikó képviselőt javasolta. Ezzel Pongrácz is egyetértett, sőt javasolta a többi képviselőnek is, támogassa a javaslatot, habár Holényi, a testület jóváhagyása nélkül is kinevezheti új alpolgármesterét. Pongrácz azt is javasolta, hogy Lapos Ildikó teljes állásban lássa el az alpolgármesteri teendőket, a költségvetésből megszavazott juttatás ellenében. Lapos Ildikó kijelentette, bár nagyra értékeli a neki előre megszavazott bizalmat, egyelőre, nem kapott ilyen felkérést és senki sem szólította meg ebben a témában.

Az utolsó felszólalók közt volt a néhai, több választási cikluson át regnáló polgármester, Lojkovič Sámuel, aki korábbi döntései helyességét próbálta megvédeni. Ezek közé tartozik a nagymegyeri berkekben sokat vitatott röntgengép megvásárlása, amelyet a mai napig nem helyeztek üzembe. „El tudom fogadni azt a döntést, hogy ügyvédnő foglalkozik az adásvételi szerződéssel, hogy találjon egy lehetőséget a gép visszaadására, de nem fogadom el azt a feltevést, hogy a röntgen rossz. Ezt a hozzá csatolt szakvélemények is alátámasztják” – mondta feldúltan Lojkovič. Megjegyezte, ha Holényi olyan nagy híve az átláthatóságnak minden téren, miért nem hajlandó részletes tájékoztatni az általa tett feljelentések okáról és érintettjeiről. „Itt közügyekről van szó, elfogadhatatlan, hogy a polgármester titkolja ezeket az információkat, hiszen közpénzből dolgozik, a lakosok érdekében” – magyarázta a volt polgármester. Azt sem hagyta szó nélkül, hogy a jelenlegi polgármester, hivatalvezető és két asszisztensük juttatása 2000 euróval magasabb, mint volt, igaz, akkor csak három személy számára, az előző választási időszakban.