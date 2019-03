Különjárat a hokivébére

Mivel a szlovák hokiválogatott az alapcsoportban hét esti mérkőzést is Kassán játszik, a ZSSK rendkívüli IC-vonatokat indít a szurkolóknak. Az IC 526 számú Macejko 23.17-es kassai indulással öt órán belül éri el a fővárost. A vonat indulási időpontján szükség szerint azonnal változtatni tudnak. „Azzal is számolnunk kell, hogy a mérkőzések egy része biztosan el fog húzódni, ezért megvárjuk a szurkolókat. Az új ICvonat március elejétől közlekedik a két nagyváros között 6.01-es pozsonyi indulással és 10.48-as kassai érkezéssel. A világbajnokság idején, amikor a szlovákok Kassán játszanak, két extra vagonnal és egy szurkolói vagonnal is kibővítjük a szerelvényt” – nyilatkozta lapunknak Karol Martinček, a ZSSK üzleti igazgatója. A Macejkóra ugyanannyiba kerülnek majd a jegyek, mint bármelyik más IC-vonatra, azonban a szerelvény kapacitását igény szerint módosítják. „Nemcsak a szurkolókat, hanem a játékosokat, a bírókat és a rendezvény más szereplőit is mi szállítjuk” – mondta az igazgató.

Ladislav Nagy, az élvonalbeli kassai csapat játékosa szerint jó ötlet a ZSSK kezdeményezése. Véleménye szerint a szurkolók vonatozás közben sokkal jobban ráhangolódhatnak a meccsekre, mint az autó volánja mögött.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az emberek szerint elegendő-e a világbajnokság alatt a napi egy extra IC-vonat, ezért az állomáson várakozókat is megszólítottuk. A többség úgy véli, hogy figyelemreméltó a vállalat kezdeményezése, de a világbajnokság zökkenőmentessé tételéhez kevés lesz. Martinček szerint a Macejkóval nagyjából hétszáz utast tudnak szállítani. Hozzátette: mindezek mellett a már bevált, naponta négy alkalommal útnak induló IC-ket is igénybe vehetik az utasok.