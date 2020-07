Közel hetven évet vártak az új aszfaltútra

A szlovák–ukrán államhatár és a Királyhelmec közötti I/79-es főútvonal, az Ágcsernyő és Battyán-kolónia közötti szakasza évtizedek óta ramaty állapotban volt. Utoljára az ötvenes években kapott egybefüggő aszfaltburkolatot. Az út egy részét most újraburkolták, de még lenne mit csinálni. Ha lesz elég pénz, az út fennmaradó részét is felújítják.

Ágcsernyő | A szlovák–ukrán államhatár és a Királyhelmec közötti I/79-es főútvonal, az Ágcsernyő és Battyán-kolónia közötti szakasza évtizedek óta ramaty állapotban volt. Utoljára az ötvenes években kapott egybefüggő aszfaltburkolatot. Az út egy részét most újraburkolták, de még lenne mit csinálni. Ha lesz elég pénz, az út fennmaradó részét is felújítják.

A tőketerebesi járásbeli Ágcsernyőbe valójában három különböző irányból is el lehet jutni. A Királyhelmec felől érkezők Battyán-kolónia előtt balra kanyarodva egy kisebb, Battyánon át vezető kerülő úton, vagy a Battyán-kolóniát kettészelő I/79-es úton juthatnak el a mintegy négyszáz lakosú kistelepülésre. Tiszacsernyő felől érkezve csupán egy lehetősége van a sofőröknek, az I/79-es úton át ellentétes irányból találhatnak ide. Eddig bármelyik irányból is érkeztünk, az oda vezető út egy része még a legellenállóbb futóművekkel felszerelt autókkal sem volt kényelmes. Ahogy azt Torjai János ágcsernyői lakostól megtudtuk, a szóban forgó főútvonal szlovák–ukrán államhatár, és a Bacska közötti szakasza utoljára a múlt a század ötvenes éveinek elején kapott új, egybefüggő aszfaltburkolatot. „Jól emlékszem, amikor az apró kockakövekből kirakott utat friss aszfaltszőnyeggel burkolták be. Az iskolából hazatérve barátaimmal együtt néztük, ahogy a munkagépekkel felújítják az utat. A kockakövek egy része még most is látható a már felújított szakasz mentén. Az utóbbi évtizedekben azonban sokat romlott az állapota. Új réteget igazából sosem kapott, a lyukakat csak betömték vagy rövidebb sávokkal lefedtékˮ – nyilatkozta lapunknak TorjaiJános.

Lucia Karelová, a Szlovák Közútkezelő Vállalat (SSC) szóvivője az Új Szónak elmondta, az elmúlt napokban összesen 3,13 kilométernyi friss aszfaltburkolatot húztak a szóban forgó útszakaszon. „A szakasz teljes felújítása 186 méterrel Battyán-kolónia település határa előtt kezdődött, majd Ágcsernyő Csapi útján áthaladva a szlovák–ukrán határ közvetlen közelében található kereszteződésben fejeződött be. A rekonstrukció valójában két etapban zajlott. Először egy úgynevezett kiegyenlítő, átlagosan negyven milliméter vastag burkolatot húztunk, majd azt követően egy vastagabb, átlagosan 50 milliméter vastag záróburkolattal fedtük le az útszakaszt. A felújítás során két vízelvezető betongát kitisztítását és kijavítását is elvégeztük, a gátakra és a falu határában található hídra új szalagkorlátot szerelünk. A szakasz teljes hosszában fényvisszaverő elemekkel ellátott kilométerköveket és új útjelzőtáblákat is elhelyezünkˮ – részletezte a fejlesztést lapunknak a szóvivő. Azt, hogy az itt élőknek miért kellett évtizedeket várni a kimondottan rossz állapotban lévő burkolat felújítására, a vállalat az út alacsony kihasználtságával magyarázta. „Tisztában voltunk a burkolat állapotával, de mivel jelentősen alacsony a forgalom ezen a közúton, a felújításhoz szükséges pénzforrások elérhetősége miatt csak a 2020-as ütemtervbe tudtuk besorolni. Ha sikerül elegendő pénzt elkülönítenünk, akkor Királyhelmec irányában,pontosabbana Battyán-kolónia és Bacska települések közötti szakaszon is teljes hosszában felújítjuk az útburkolatotˮ – zárta az SSCszóvivője.