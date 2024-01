Közel 750 vendéget hívtak meg a 90. születésnapját ünneplő Rudolf Schuster volt államfő kassai kitüntetésére

A brazil köztársasági elnök rendeletével odaítélt kitüntetés Rudolf Schuster volt államfőnek a Brazília és Szlovákia közötti kölcsönös kapcsolatokhoz való hozzájárulása elismerése. A Schuster család négy generációja az 1920-as évek vége óta négy teljes expedíciót tett Brazíliában, amelyekről az egykori elnök négy könyvben is beszámolt. Schuster a díjat Brazília szlovákiai nagykövetétől, Gabriel Boff Moreirától vette át. A csütörtök délután négykor kezdődött rendezvényen többek között Zuzana Čaputová jelenlegi szlovák köztársasági elnök, Peter Pellegrini házelnök, Andrej Kiska és Ivan Gašparovič volt köztársasági elnök, Hetey Ágota kassai magyar főkonzul, Csáky Pál, az egykori MKP politikai párt volt elnöke, vagy éppen Nagy Enzoe Zoltán, Rudolf Schuster udvari festészet is jelen volt. Ahogy azt röviden, a rendezvény kezdete előtt Rudolf Schuster az Új Szónak is elmondta, Brazília jómaga és családja számára is második otthonaként van elkönyvelve. „Az, hogy családunkon belül négy generáción át látogattuk az egzotikus brazíliai indiánokat és különféle felvételeken is megörökítettük őket, tudomásom szerint rajtunk kívül még senki másnak nem sikerült. S mivel erről egy kötet is született, s ennek kapcsán kapom ezt a kitüntetést, a brazíliai valamennyi nagykövetségén elhelyezik őket különféle nyelven. Minden kassai lakos jól tudja, hogy soha nem voltam a nagy ünnepségek embere és soha nem is szerveztem magamnak ilyen volumenű születésnapi ünnepségeket, pláne nem azt, hogy sorban álljanak, hogy gratulálhassanak nekem. De a mai ünnepség nem a születésnapomról szól, hanem arról az alkotásról, amely az utóbbi néhány évben véghezvitt munkám gyümölcse” – mondta a jubiláló Rudolf Schuster.