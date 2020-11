Kicsindi tesztelés: rosszabbul jártak, mint november elején

A Párkányhoz közeli kis falu fertőzöttségi mutatója jócskán megugrott a tegnapi teszteredmények alapján. Ez viszont két tényező miatt alakult így. Egyrészt, szombaton kevesebb helyi lakos vett részt a szűrésen és összességében is kevesebb embert teszteltek le, másrészt pedig az összlétszámból több a pozitívnak bizonyult esetek száma – tájákoztatta lapunkat Pásztor Rita polgármester. A 383 lakosságú Kicsinden tegnap összesen 182 embert teszteltek le, ezek közül viszont csak 78 volt a helyi lakos, 104 ember pedig Párkányból, Helembáról, Kéméndről és a környékből érkezett. Az összes tesztből 5 eset bizonyult pozitívnak, ebből 4 fertőzött ember szintén nem kicsindi. „Sajnos bekövetkezett az, amitől tartottunk. Mert ha a november eleji tesztelések eredményét összevetjük a mostanival, akkor százalékarányban tovább romlott a kicsindi mutató és épp a máshonnan érkezett, de pozitívnak bizonyult esetek miatt“ – fűzte hozzá Pásztor Rita. Kicsinden a hónap elején 471 személyt teszteltek le, ebből 223 volt a helyi lakos. Akkor kilenc eset volt pozitív, ebből öt fertőzött volt a helyi, 4 fertőzött személy érkezett máshonnan. A polgármester szerint ez a mostani eredményekkel összevetve arányaiban is egyértelműen rosszabb helyzetet mutat és sajnos a máshonann érkezett pozitív esetek száma miatt is.

„Természetesen arról senki nem tehet, hogy megfertőződik, ez bármelyikünkkel előfordulhat és a szűrés igenis hasznos dolog. Ám tartok attól, hogy épp a mostani eredmények alapján és a tervezett, újabb országos teszteléstől függetlenül is, Kicsinden ismét tesztelni kell majd. Ugyanakkor ez egy ilyen pici falunak jókora anyagi megterhelést jelent. Az eddigi két forduló ezer eurónkba került, csak a tegnapi tesztnapra a védőöltözékeket 193 euróért sikerült beszereznünk. Ha lesz harmadik forduló – vagy december hatodika körül az országos szűrés, akkor össze kell hívnom a képviselő-testületet, hogy megoldjuk ennek a finanszírozását. A nálunk tegnap dolgozó egészségügyi személyzet például a mai napig nem kapta meg az államtól a tesztelésekért járó pénzt, holott ők már november elején is a frontvonalban dolgoztak. Az adminisztratív munkaerőt a község fizeti, viszont én érzem kínosnak, hogy pont a legveszélyesebb munkát végzőknek tartozik az állam. Mi igyekszünk mindent bebiztosítani és megoldani, de az állam kötelessége lenne, hogy az egészségügyi személyzetet késedelem nélkül kifizesse, hiszen ez deklaráltan az ő kötelessége. A védőöltöözékekben dolgozni nem egy leányálom, szünetben, ha át kell öltözniük, az alsóruháikból szinte facsarni lehet a vizet, annyira megizzadnak, mert ugye a védőruha szinte légmentesen zár. Ilyenkor muszáj teljesen, újra átöltözni és új védőruhát használni. “ – taglalta a helyzetet Pásztor Rita.

A polgármester hozzátette, arról nincs információja, hogy más helyeken az egészségügyi személyzet megkapta-e már az illetményét, de véleménye szerint nehéz elvárni valakitől, hogy veszélyes munkát végezzen napokig, ha az érte járó pénzt késve küldik meg.

Egyébként a tegnap pozitívnak bizonyult egyetlen kicsindi lakos sem lakik már a községben, régóta és életvitelszerűen sem, az illető külföldön dolgozik.