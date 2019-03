Kevés hulladékot szeparálnak a galántai járásbeli falvakban

Gyerekcipőben jár az osztályozott hulladékgyűjtés a Mátyusföldön. A februárban közzétett adatok alapján a falvakban nagyon alacsony a szeparált szemét mennyisége, a városokban egy fokkal jobb a helyzet.

Az év elejétől új képlet alapján számítják ki a hulladéktárolási díjat. Az összeg meghatározásánál figyelembe veszik, hogy mekkora az osztályozott hulladék aránya,. Ott, ahol megfelel működik a szeparáció, alacsonyabb a hulladéktárolási díj, ahol azonban nem figyelnek erre a lakosok, ott mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. Március 1-től 17 és 7 euró közötti összeget kell fizetni a hulladék tonnájáért. Ahol csak a szemét 10 százalékát osztályozzák, azok 17 eurót fizetnek egy tonna hulladék tárolásáért, 60 százalékos osztályozottság esetén 7 euró lesz a szemét tárolásának díja. A hulladéktárolási díj emelése hatással lehet a helyi adókra is.

Szencen tíz százalékkal többet osztályoznak

A városi hivatal honlapján olvasható tájékoztatás szerint Szencen egy év alatt tíz százalékkal nőt az osztályozott hulladék mennyisége. A Napfényes tavak városában tavaly a szemét 20,63 százalékát szeparálták. 2017-ben mintegy 11 ezer tonna szemetet szállítottak ki a gyűjtőudvarra és valamivel több, mint 1,6 ezer tonnányi szemetet sikerült újrahasznosítani. Ezzel szemben tavaly 2,5 ezer tonnával kevesebb szemét került a gyűjtőudvarra, és közel 600 tonnával nőtt az újrahasznosított hulladék aránya. Szencen ugyan sikerült javítani az osztályozott hulladék arányát, mégis kétszer annyiba kerül majd a szemét tárolása a városnak, mint tavaly. Tonnánkénti 5,04 euróról 10 euróra nő a fizetendő összeg. Ha folytatódik a januárban megkezdetett trend, akkor jó úton halad a város, az év első hónapjában 120 tonnával kevesebb kommunális hulladékot szállítottak ki a szeméttelepre.

Galántán jó erdeményt értek el

Galántán tavaly a hulladék 33,59 százalékát sikerült szeparálni, ebből adódóan a városnak 8 euróba kerül egy tonnányi hulladék tárolása. Zelinka Zoltán a Galántai Közterület-fenntartó Vállalat igazgatója elmondta, hogy több tételből tevődik össze az arány, a közterület-fenntartó vállalaton kívül a különböző átvevőhelyek, valamint az iskolai papírgyűjtések is hozzájárulnak az eredményhez. “A műanyag nagy részét mi szállítjuk el, de például a papírt az iskolákban is gyűjtik, az átvevőhelyen leadott papír mennyisége is benne van. Ez nagyon jó eredmény, amely annak is köszönhető, hogy a városban két nagy cég is van, amely hulladékgazdálkodással foglalkozik” - véli az igazgató. Városszerte mintegy 150 műanyag-, több mint 100 üveggyűjtő konténer van a lakótelepeken, ugyanígy gyűjtik a papírt és a fémet is. Az igazgató szerint több konténerre is igény lenne, de hely már nincs. Zelinkától megtudtuk, hogy Galántának az új szabályozás szerint az eddigi 5 euró helyett 8-at kell majd fizetni a hulladék tárolásáért. “Ez a tavalyi hulladékmennyiség alapján körülbelül 11 ezer euró többletköltséget jelent” - folytatta Zelinka Zoltán. A közterület-fenntartó vállalat igazgatója elmondta, hogy mivel a város nem emelte a kukaadót, ezért a saját költségvetésből kellene finanszírozni a kiadást.

Merész vállalás Nagyfödémesen

A Galántai járás egyik legnagyobb falujában, Nagyfödémesen merész vállalást tettek. Gőgh Ferenc polgármester lapunknak elmondta, hogy egy év alatt 40 százalékkal szeretnék növelni az osztályozott hulladék arányát, a jelenlegi 10,1 százalékról 50-re. Az önkormányzat más faluk tapasztalataiból is inspirálódik.

“Május 1-től változtatni akarunk a szeparált hulladékgyűjtésen, azt tervezzük hogy ötféle hulladékot gyűjtenénk be a háztartásoktól. A célunk, hogy idén a háztartási hulladék felét osztályozzuk” - nyilatkozta Gőgh Ferenc. Hozzátette, hogy pluszköltségekkel jár a terv megvalósítása, gyakrabban lesz szükség a szemétgyűjtő autóra és az hulladékot osztályozó embereket is meg kell fizetni.

“A műanyag hulladékokat ugyanis egy zsákba gyűjtenénk és így szállítanánk el a házaktól, ezt egy külön helyiségben válogattatnánk szét” - folytatta a polgármester. Nagyfödémesen az iskolákban és a lakosoknak is szerveznének tájékoztató kampányt, hogy mindenki megtudja, melyik hulladék hova való.

A lakosokat kell megnevelni

Ha szemétről van szó, hasonlóak a községek gondjai. A Galántától alig néhányszáz méterre lévő Taksonyon is 10 százalék körüli az osztályozott hulladék mennyisége. A faluban kéthetente szállítják el a kommunális hulladékot a házak elől, a lakosok az ún. gyűjtőszigeteken kihelyezett konténerekbe vihetik ki a szeparált hulladékot - külön az üveget, a papírt és a műanyag palackokat. Az eddigi arányok alapján azonban nem jól működik a rendszer, Mészáros Márta Taksony polgármestere szerint az egyedüli megoldás az, hogy a lakosok is tudatosítsák a szeparált hulladékgyűjtés fontosságát.

“Kizárólag a felvilágosításban látom a megoldást, hogy a lakosok megtanulják szelektálni a hulladékot és a megfelelő konténerbe dobják az osztályozott szemetet. Állandóan hirdetni kell, szórólapokkal is tájékoztatjuk a lakosságot” - közölte Mészáros Márta.

Idén Taksonynak is 12 euróba kerül a kommunális hulladék tonnája, ha azonban jövőre nem sikerül javítani az arányokon, akkor a többi faluhoz hasonlóan már 24, 2021 után pedig tonnánkénti 30 eurót fizethetnek a szemét tárolásáért. A polgármestertől megtudtuk, hogy Taksonyon évek óta nem változott a hulladékelszállítás díja, minden lakosnak évi 20 euróba kerül. “Valószinű, hogy a jövő évi költségvetés összeállításánál el kell gondolkodnunk az emelésen, de nem szeretnénk, ha nőne a szemétdíj” - fogalmazott a polgármester.