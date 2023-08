Késik és drágul a Szepsi-Enyicke közötti vasútvonal villamosítása

A Kassa-Zólyom-Pozsony vasútvonalon történő fejlesztés, azon belül pedig a szóban forgó Enyicke és Szepsi közötti szakasz villamosításának jelenlegi állapotát a napokkal ezelőtt történt ellenőrző napon Jaroslav Kmeť, Szlovákia közlekedésügyi államtitkára is szemügyre vette, aki szerint a vasúti villamosvezetékeken, a peronokon, az átjárókon és a nagyidai aluljáró felújításán folynak a munkálatok. A szepsi vasútállomáson már működnek az új jelzőberendezések, a szakasz fennmaradó részén az új vonaljelző és jelzőberendezés kiépítése fokozatosan zajlik. „Az év végéig több befejezett objektumot is átadunk. Az építési munkálatok egy része némi késéssel valósul meg, ezért némelyikük csak a következő évben, tehát 2024-ben kerülnek használatba. A szóban forgó fejlesztést az Integrált Közlekedési Operatív Programból finanszírozzuk, és tisztában vagyunk azzal, hogy az összes projektet az idei év december 31-ig be kellene fejezni” – jelentette ki egyik legfrissebb közleményében az államtitkár, aki szerint a határidők módosítása és a fejlesztésre szánt összeg növekedése elsősorban a közeli Ukrajnában zajló háború okozta anyaghiánynak és az általános drágulásnak köszönhető. Az államtitkár közleményében leírtak szerint az építkezés magába foglalja a kavicságy tisztítását, a vasúti peronok átépítését, új világítás felszerelését és nyolc vasúti átjáró átépítését is. A közlekedési minisztérium 2021-ben első felében közzétett leírása szerint a szóban forgó fejlesztés jobb vonaldinamikát és biztonságosabb közlekedést biztosít a kassai régióban élők számára. A 21,5 kilométer hosszúságú vonal villamosítása 2021 júniusában kezdődött, amikor a Szlovák Vasúttársaság (ŽSR) szerződést kötött a kivitelezővel, az ELHAMO csoporttal, amelynek áfa nélküli összköltsége eredetileg 58,8 millió euró volt.