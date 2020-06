Késeléses támadás történt egy ruttkai alapiskolában: a rendőrök lelőtték a támadót

A helyszínre érkező rendőröknek fegyverrel kellett fellépniük a támadó ellen, aminek következtében a férfi meghalt.

A helyszínre tart a poszttraumatikus csoport és Milan Lučanský országos rendőrfőkapitány is. Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter is a helyszínre indult - közölte Barbara Túrosová, a belügyminisztérium szóvivője. Boris Kollár (Sme rodina), a parlament elnöke szintén Ruttkára készül, ezt a szóvivője, Michaela Jurcová is megerősítette.

A rendőrség az ellenőrzése alatt tartja a helyszínt.

A tvnoviny.sk információi szerint a férfi egy késsel támadt az igazgatóhelyettesre, aki belehalt az így szerzett sérülésekbe. A portál szerint diákok is megsérültek.

A Nový Čas szerint megsérült az igazgatónő, két tanuló és két tanár is.

A támadó drogok hatása alatt lehetett.

A rendőrség szerint egy 22 éves turócszentmártoni férfi volt a támadó. A tvnoviny.sk szerint az iskola volt tanulójáról lehet szó.