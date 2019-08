Kerékpárkölcsönzőt nyit Esztergom és Párkány

A napokban mutatták be azt a kerékpárkölcsönző rendszert, amelyet Párkány és Esztergom közösen épít ki a Mária Valéria hídon keresztül. A sikeres pályázatnak köszönhetően 14 új kerékpárkölcsönző és dokkoló állomást létesítenek a két város főbb pontjain.

Esztergom/Párkány | A napokban mutatták be azt a kerékpárkölcsönző rendszert, amelyet Párkány és Esztergom közösen épít ki a Mária Valéria hídon keresztül. A sikeres pályázatnak köszönhetően 14 új kerékpárkölcsönző és dokkoló állomást létesítenek a két város főbb pontjain.

A határon átnyúló Interreg program keretében, melynek összértéke közel egymillió euró, nyolc esztergomi és hat párkányi állomást létesítenek, hatvan hagyományos és negyvenöt elektromos kerékpárral. „Ez a közösségi közlekedésnek egy családbarát, korszerű, hozzáférhető és energiahatékonyság szempontjából is feltétlen környezetbarát formája” – fogalmazott Romanek Etelka, Esztergom polgármestere. A szolgáltatást főképp a két város közt rendszeresen ingázó helyi lakosoknak és munkába járóknak szánják, a kölcsönzőnek tehát nem csak turisztikai vonzata van – tette hozzá Eugen Szabó párkányi polgármester.

Hernádi Ádám, az Esztergom városát érintő kiemelt turisztikai fejlesztésekért felelős miniszteri biztos szerint az ilyen típusú fejlesztés a korszerű, környezetbarát közlekedésről kialakult közgondolkodás fejlettségét is mutatja. „Minél többen kerékpároznak, annál fejlettebb az adott város közlekedéssel kapcsolatos közgondolkodása. Itt érdemes megemlíteni Koppenhágát és Amszterdamot, ezek a városok Európában élen járnak ebben. Ebben a rendszerben nemcsak hagyományos kerékpárok lesznek, hanem 45 darab elektromos drótszamár is. Ezért azok is megtalálhatják ebben az örömüket, akik nem mindennap bicikliznek. A Mária Valéria hídnak van egy emelkedő szakasza, 514 méteren meg lehet izzadni” – mondta Hernádi. Hozzátette, egész más kerékpárral bejárni egy települést, mint például autóval, amikor csak áthaladunk, átsuhanunk rajta. A biciklikölcsönző informatikai és digitális hátterét a T-Systems Magyarország Zrt. adja.

„A kölcsönző egész évben működni fog, ez időjárásálló, vandálbiztos rendszer. Ennek megfelelően kétféle jegy, illetve bérlettípus lesz. Lesznek a féléves, éves bérletek, amelyeket a lakosság használhat, és lesznek eseti jellegű napi-, hétvégi és hetijegyek, utóbbiakat a turistáknak szánjuk” – közölte Fóti Balázs, a T-Systems Magyarország Zrt. képviselője.

A bicikliket, a műszaki és karbantartási feladatokat, az alkatrész-utánpótlást Magyarország legnagyobb kerékpárüzeme szavatolja öt évig. A kerékpárok könnyűszerkezetűek lesznek, lesz rajtuk GPS-nyomkövető és biztonsági elektronikus jelzőrendszer is. A kerékpárok indokolt átszállítását szintén a Neuzer Kft.végzi, pozsonyi, győri, budapesti példák alapján. „Tizenkét órán keresztül van logisztikai szolgálat, és 24 órás a rendszerfelügyelet, tehát gyakorlatilag a mi működésünk 24 órás, de csak 12 óra az, amikor logisztikát kell biztosítanunkˮ – taglalta Neuzer András, a cég tulajdonosa.

A kerékpárkölcsönző próbaüzemelése idén ősszel lesz, internetes, bankkártyás, telefonos és személyes fizetéssel is igénybe vehetjük a szolgáltatást.