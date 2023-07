A Škoda novemberben mutatja be a Superb negyedik generációját, 90 évvel az első modell megjelenése után. Az előző generációhoz hasonlóan az új Superb is a jellegzetes formatervet ötvözi a fejlett technológiával. Minden eddiginél biztonságosabb és tágasabb lesz, s már az első fotókat is megmutatták a még maszkírozott modellről.