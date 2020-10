Karanténban a diákok

A Jilemnicky utcai Alapiskola egy hatodikos és egy kilencedikes diákja kapta el a Covid-19-fertőzést, azért az iskola két érintett osztályának tanulói, valamint az őket tanító pedagógusok karanténban vannak. Az iskola közösségi oldalán olvasható tájékoztatás szerint a hatodikosoknak máig, a kilencedikeseknek szombatig kötelező az elzárás. Az iskola vezetése hangsúlyozta, hogy a regionális közegészségügyi hivatal ajánlása szerint jártak el. Peter Gajdoš igazgató kifejtette, hogy a gyerekeknek az utolsó iskolalátogatástól számított tíz napig kell karanténban maradniuk. A hét elején új megelőző intézkedések léptek életbe a városban, a most foganatosított lépések elsődleges célja a nyugdíjasok védelme. A hónap elejétől bezárt a Városi Nyugdíjasklub és a nyugdíjasotthon étkezdéje is szünetel. A nyugdíjasotthonokban még szeptember végén felfüggesztették a látogatást.

A hétvégén a Dunaszerdahelyi járás is a vörös besorolású régiók közé került, ami azt jelenti, hogy kritikus a járványügyi helyzet a járásban, ahol tegnap öt fertőzöttet azonosítottak.

