Kamocsán lesz az ország legnagyobb főzőfesztiválja

Kamocsa | Tizennyolcadik alkalommal rendezik meg a Vág menti településen az ország legnagyobb és legrangosabb gasztronómiai fesztiválját augusztus 1-jétől 3-ig az Oázis Kempingben. Több száz hazai és külföldi csapat mutatja be főzőtudományát, és a közönséget idén is kiváló zenei programmal lepik meg a szervezők.

Lukács Tibor, az Oázis Kemping üzemeltetője, a rendezvény főszervezője elmondta, ismét megnyitják a kóstolóudvart, ahol ízes magyaros ételeket szolgálnak fel. Az elmúlt években Csehországból, Ausztriából, Németországból, Romániából, Indiából, Törökországból és Finnországból is érkeztek főzőcsapatok Kamocsára. A szükséges információkat és a részletes programot megtalálják az Oázis Kemping honlapján (www.gastrofest.sk), ahol még várják a versenyző csapatok nevezését. A szokott helyen lesznek a frissítős standok, illetve a kirakodóvásár a kempingben, amelyet már a napokban szépítenek, és úgy rendeznek be, hogy a fesztiválra érkezők kényelmét szolgálja. Pénteken Nótár Mary, Mário a harmonikás, Kökény Attila szórakoztatja a közönséget és a kiváló hangulatról elmaradhatatlanul gondoskodik DJ Čeku. Szombaton az est fénypontja lesz az Edda művek koncertje és a Desmod együttes műsora, a fellépők sorát gazdagítja Dér Heni és Zámbó Attila fellépése. Nagy Mónika, a fesztivál menedzsere elmondta, a Régiók Ízei fesztivál a kemping bejáratán túl, a töltés másik oldalán, az ingyenes helyszínen lesz. Várják az önkormányzatok által delegált csapatok jelentkezését, hogy helyi ételkülönlegességekkel mutatkozzanak be, és népszerűsítsék lakóhelyük értékeit, látványosságait. Szó lesz a pályázati, régiófejlesztési lehetőségekről, lesznek európai uniós témakörök, kvízjátékok, és gazdag hagyományőrző műsort terveznek. Újdonságnak számít a szombaton reggel nyíló termelői piac, ahol a térségbeli kistermesztők kínálják az árujukat. A fesztiválon megemlékeznek a közelmúltban elhunyt jeles mesterszakácsról Benke Lászlóról, aki 2008-tól rendszeresen ellátogatott a fesztiválra és vállalta a zsűrielnök szerepét. „Gasztronómiai fesztiválunk akkortól vált sokak által elismert színvonalas rendezvénnyé, amely ide vonzotta a szakma legjobbjait. Benke Lászlótól nagyon sokat tanultak a főzőcsapatok, mindenkihez volt egy kedves szava. A többszörös olimpiai bajnok profizmusa, szakmai alázata és humora engem is elvarázsolt” – mondta Lukács Tibor.

A szervezők elmondták, nincs két egyforma fesztivál, minden évben igyekeznek a legjobb körülményeket teremteni a vendégek és a versenyzők számára. A fesztivál állandó látogatói között az utóbbi években egyre több fiatal van, a régi és az új versenycsapatoknak idén is megtartják a zsíroskenyér találkozót. Az Új Szó a rendezvény médiapartnere.