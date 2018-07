Jövőre új egészségügyi központ épülhet Bősön

Bős | Új egészségközpont épül jövőre Bősön, mert a meglévő épület, amelyet jó néhány évvel ezelőtt a dunaszerdahelyi kórháztól vett át az önkormányzat, már nem felel meg az elvárásoknak.

Az épület elavult, kihasználtsága minimális. Jelenleg három körzeti orvos, egy fogorvos és egy gyermekorvos rendelője van itt, a nőgyógyászat, további fogorvosi és rehabilitációs rendelők egy másik, közeli épületben működnek. Az önkormányzat többször is próbált pályázni a felújításra, hogy egy fedél alatt legyen valamennyi rendelő, de nem jártak sikerrel.

„Mivel a helyzetet mindenképpen meg kellett oldani, új épületprojektet kértünk Pintér Zoltán tervezőtől, amely kisebb, de valamennyi szükséges helyiség elfér benne. A tervezetet az orvosok is megnézték, és elfogadhatónak találják. Új központ építésére adtunk be pályázatot most júniusban az egészségügyi minisztériumba, elbírálása ősszel esedékes. Az építkezés költségei 800 ezer euró körül lesznek, ennek legnagyobb részét európai uniós forrásokból fedezzük, a község az összköltség 5 százalékát állja.” – mondta Fenes Iván polgármester. Az új egészségügyi központ önkormányzati telken épülne, ezzel is csökkennek a kiadások. A kultúrház melletti park egy részét választották ki, amely inkább cserjés, nagy fákat nem kell kivágni az építkezés miatt. Ez a terület ráadásul központi helyen van, közel a buszmegállóhoz, és a kultúrház parkolójának bővítésével a parkolási gondok is megoldódnak. Az új központ megépülése után a régi elbontják, amivel a város értékes központi belterülethez jut, ahová esetleg lakóparkot lehet építeni. „Három körzeti orvos, egy fogorvos, egy nőgyógyász és egy ortopéd orvos rendelője lenne az új épületben. Ha minden jóváhagyás és engedélyezés rendben és időben elkészül, a jövőre elkezdjük a munkát” – fejezte zárta a polgármester.(sk)