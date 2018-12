Jóval drágább lesz a párkányi óvoda felújítása

Az ügy előzményeiről Folk Róbert, a városi hivatal fejlesztési szakosztályának vezetője tájékoztatta a képviselőket. Beszámolójából csak az derült ki, hogy a városnak 90 ezer euró helyett 240 ezer euróval kell kiegészítenie az óvodafejlesztésre kapott támogatást. Az, hogy ki a felelős a kialakult helyzetért, a testületi ülésen nem derült ki.

Folk elmondta, az óvodabővítéssel kapcsolatos pályázati kiírásra 2016 áprilisáig lehetett jelentkezni. A szükséges projektdokumentáció kidolgozását a város idő szűke miatt egy erre szakosodott cégre bízta. „A kapacitás bővítése mellett fontos volt, hogy a tervbe bekerüljön a hőszigeteléssel és homlokzati felújítással kapcsolatos tétel is. A cég arról biztosított minket, hogy mindez bele fog férni az 510 ezer eurós keretbe” – hangsúlyozta Folk. A városnak az Integrált Regionális Operatív Program (IROP) keretében nyert 484 ezer eurós támogatást 26 000 euró kötelező önrésszel kellett volna kiegészítenie. A testület az 510 ezer eurósra becsült óvodafejlesztést később további 90 ezer euró támogatással toldotta meg, vagyis a rendelkezésre álló keretösszeg 600 ezer euró volt. A terv szerint ebből a pénzből az új tanterem és a tornaterem építése mellett futotta volna a teraszok befedésre és a homlokzat felújítására is. Az, hogy az elképzelés nem valósítható meg, már az első közbeszerzés kiírása – melyre ketten jelentkeztek – után kiderült. A jelentkezők ugyanis 850 ezer euróért vállalták volna a munkát. A város ezt követően egy másik céget is megbízott a költségvetési terv kidolgozására. Ők az óvoda bővítésével és felújításával kapcsolatos kiadásokat 833 ezer euróra becsülték. Ezt újabb közbeszerzés kiírása követte, melyre négyen jelentkeztek. A legalacsonyabb ajánlat 715 ezer euró volt, a többi jelentkező 800 ezer euró fölötti árajánlatot tett. „A városnak két lehetősége van: visszaadni a támogatást, vagy vállalni a realizálással járó többletkiadást” – szögezte le beszámolója végén Folk.

A testületi ülést megelőzően a pénzügyi és az építési bizottság is megtárgyalta az ügyet, és a többletkiadással járó óvodafejlesztés elfogadását javasolta az önkormányzatnak, amely végül jóváhagyta a határozatot. A képviselők közül mindössze ketten – Szigeti László (MKP) és Dominika Blaháková (független) – nehezményezték, hogy Folk nem nevezte meg a felelősöket, azokat, akik miatt a városnak a kötelező 26 eurós önrész mellett 90 ezer euró helyett 240 euróval kell hozzájárulnia a Bartók utcai óvoda bővítéséhez és felújításához. Mindketten úgy vélik, az 510 ezer eurós költségvetést kidolgozó cég komoly szakmai hibát követett el, ami nem maradhat következmények nélkül.