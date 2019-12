Jótékony célért a rockzene erejével

Hope Red, The Butchers, Aylen's Fall és Totalica – ez a négy szlovákiai magyar rockzenekar döntött úgy, hogy egyesítik erőiket, s megteszik, ami tőlük telik Natika gyógyulásáért. Lapunknak Kaprálik György, az Aylen's Fall énekese elmondta, a kezdeményezés a Hope Red zenekar részéről merült fel. A négy együttes tagjai kölcsönösen jó viszonyt ápolnak egymással, s egyikük esetében sem volt kérdés, hogy társulnak az akcióhoz. A dunaszerdahelyi Soul Hunter Music Club is azonnal partner volt, így lényegében csak az volt a kérdés, hogy mikor lesz ideje a zenészeknek a koncertre. December 20-a végül mindegyiküknek megfelelt, így akit érdekel, aznap este 8 órától mind a négy zenekart elcsípheti Dunaszerdahelyen. A belépődíj ára tetszőleges, mindenki annyit fizethet, amennyit tud és akar, a végösszeget pedig majd a Hope Red tagjai juttatják el a peredi családnak.

Ahogyan arról már az Új Szó is hírt adott, a tíz éves peredi kislánynak németországi gerincműtétre van szüksége. Az operáció ára 57 ezer euró, amelyet január 6-áig kell összegyűjteniük, majd elutalniuk a németországi kórháznak. Natika megsegítéséért már több zenei műfaj képviselői is megmozdultak, Komáromban legutóbb a kalsszikus zenét játszó Beliczay Kamarazenekar ajánlotta fel a koncertbevételét. A közeljövőben még több hasonló esemény is lesz. Többek közt a peredi önkormányzat szervez jótékonysági koncertet december 20-é, majd Korpás Éva is e célból lép fel a helyi templomban december 22-ei dátummal. December 21-én pedig a vágsellyei J. Hollý Alapiskola tart jótékonysági rendezvényt Nati megsegítésére.