Jókai Mór 200. születésnapját ünnepelte Komárom (GALÉRIA)

A nap folyamán több helyszínen „irodalmi kommandókra“ is sor került. Az ÉS Polgári Társulás az iskolákban és a belvárosban is az íróról szóló novellákat és anekdotákat adtak elő az embereknek. Pontban délután négy órakor pedig egyszerre szólaltak meg a komáromi templomok harangjai a 200. születésnap és az évforduló tiszteletére.

A Zichy-palotában két részből álló kiállítást mutatott be a Duna Menti Múzeum. Az első a komáromi Jókai-kultusz jelentősebb eseményeit mutatta be 1881-től kezdődően egészen 1937-ig. A történelmi és a képzőművészeti gyűjteményből való plakátok, kisnyomtatványok, műalkotások, fényképek és eredeti kéziratok segítségével mutatja be a témát. Van, amelyet most láthat először a nagyközönség. Jókai személyes tárgyai közül egy úti toll- és tintatartót, valamint saját maga faragta sétapálcáját lehet megtekinteni.