Jókai-emlékév: Visszaolvasni Jókait (Bödők Gergely gondolatai)

A magánélet drámái és az élet meghatározó eseményei mellett vannak olyan könyvek is, amiknek tartalmán túl még arra is emlékszünk, hogy éppen hol olvastuk. Számunkra Jókai több klasszikusa is ilyen: a regény végére az árulóból hőssé váló Karponayné Ghéczy Julianna (A lőcsei fehér asszony), a boszorkányságért halálra ítélt és meg nem értett Mathias Ráby tragédiája (Rab Ráby), Tímár Mihály szabadulása kettős életéből (Az arany ember), vagy Ocskay László kuruc brigadéros regényes drámája (Szeretve mind a vérpadig). Minden kötetnél ugyanott voltam. Komáromban, a M. R. Štefánik parkkal átellenben az egykori Prior áruház és Európa Hotel „szorításában” álló négyemeletesben. A nagyszüleimnél, akiknél évekig laktunk a lift nélküli lépcsőház negyedikjén. Ha behunyom a szemem, érzem boldog otthonunk minden helyiségének sajátos szagát is és most is pontosan tudom, hogy a lakásban mi hol helyezkedett el. Tudom szinte az összes könyv helyét, így azt is, hol tartotta nagyapa a „Jókai összest”.

A jól ismert szürkéskék, arany fejlécű számozott kötetek voltak ezek. Gyerekfejjel különös jelentőséget tulajdonítottam nekik, hiszen Jókai városában, ez a sokra tartott jókais múlt a fogyatkozó polgárság körében még számos elemében inkább jelen volt – és nem csak nálunk. Ott és akkor persze hatottak elevenünkbe találó mondatok és komplett passzusok is, amiket kiírhatnánk most ide, de minek.