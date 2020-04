Járványintézkedések a szociális otthonban

Három különböző helyen 56 ellátottról gondoskodnak az ekecsi szociális otthon dolgozói. „Mindig is partnerként kezeltük lakóinkat, nem rendelkezésekkel, inkább beszélgetésekkel közelítettünk feléjük, mint ahogyan tettük ezt most, ebben a nehéz helyzetben is. Meggyőződésem, hogy ennek a hozzáállásnak is köszönhető, hogy meglepetésünkre sokkal könnyebben megértették és elfogadták az új helyzetet, mint gondoltuk, feleslegesek voltak az aggodalmaink” – kezdi a beszélgetést Veres Tibor, az Ekecsi Szociális Otthon igazgatója.

Energiatakarékos házak

A legtöbb, 30 lakó az eredeti helyen, az apácaszakállasi kastély melletti épületben van elhelyezve, a többiek két családi házban, amelyeket a megye bérel a tulajdonosoktól. 2017-ben született döntés arról, hogy európai uniós forrásokból öt energiatakarékos házat építenek Ekecs-Apácaszakállas, illetve Nyárasd területén, amelyekben az összes lakójukat el tudják helyezni. A projekt megvalósítása kissé lelassult a február végi választás és természetesen a világjárvány következtében is. Most zajlik a közbeszerzés, és ha nem merülnek fel egyéb hátráltató tényezők, talán év vége felé sikerül elkezdeni az építkezést.

Krízisterv

Az intézmény lakóiról több mint 50 dolgozó gondoskodik, ők egyelőre korlátozás nélkül mozoghatnak az otthonuk és az intézmény között. „Kidolgoztunk néhány válságtervet több eshetőségre is, mi a teendő, ha például megfertőződik a dolgozónk, vagy a családtagja, vagy az ellátottunk. Korlátoztuk az átjárhatóságot az egyes épületek között, vagyis minden dolgozónak csupán egy épületbe van bejárása, így a kastélynál dolgozók nem mehetnek a családi házakba, sem az iroda épületébe és fordítva. A közösségi házat, ahova valamennyi objektumból bejártak közös foglalkozásokra a lakók, lezártuk, természetesen a lakók sem látogathatják egymást, úgy, ahogyan korábban megszokták” – magyarázza az óvintézkedéseket az igazgató. Valószínűleg hála ezeknek a korlátozásoknak és lezárásoknak, idén még sem a náthát, sem az influenzát nem kapták el az ellátottak, pedig eddig minden tavasszal rendszeresen megbetegedtek. „Az ellátás folyamatos, mindent, amire szükségünk van, gond nélkül és időre megkapunk, akár élelmiszerről, akár fertőtlenítőszerekről, esetleg egyéb egészségügyi segédeszközökről legyen szó” – nyugtázta a helyzetet Veres Tibor.

Ellentmondani magunknak

„Való igaz, kicsit féltünk és rosszabbra számítottunk, amikor ez az egész elkezdődött, mert pontosan az ellenkezőjét kérjük most a lakóinktól, mint amire az elmúlt időszakban buzdítottuk és próbáltuk nevelni őket, szinte önmagunkat hazudtoljuk meg” – magyarázza Csémi Andrea, a terápiás részleg vezetője. Eddig kollégáival együtt éveken át arra buzdították az ellátottakat, hogy merjenek kimenni a faluba, merjenek egyedül bevásárolni és részesei lenni a falu életének. Most viszont arra kérik őket, ne menjenek sehova, maradjanak otthon.

A lakók észlelték, hogy a gondozók élete is megváltozott, és mivel ezek az emberek sokkal érzékenyebbek a körülöttük lévő világ rezdüléseire, és ösztönösen megérezték a helyzet komolyságát, gond nélkül alkalmazkodtak az új helyzethez. Probléma nélkül hordják a szájmaszkokat, gyakran mosnak kezet és elfogadják a kijárási korlátozásokat is.

Húsvéti locsolás

Az intézmény lakói minden egyes ünnepet észben tartanak és regisztrálnak, legyen szó akár a karácsonyról, egy-egy születésnapról, és tél vége felé természetesen a húsvétot is nagyon várják. Ilyenkor találkoztak más intézmények lakóival, meglátogathatták egymást, elmehettek locsolni, fogadhatták rokonaikat, némelyiküket esetleg el is vitték a szüleik az ünnepekre. Ez most egészségügyi és biztonsági okokból elmarad, az ellátottak nem hagyhatták el az otthont. „Azt, hogy egy járvány miatt elmarad a húsvét, nem lehet a lakóinknak elmagyarázni. Az egyetlen megoldás, hogy kicsiben ugyan, de megtartottuk az ünnepeket a lehetőségeken belül. Koedukált intézmény vagyunk, mindenhol vannak fiúk, lányok, és ehhez hozzájövünk mi, dolgozók is. A lelki béke megóvása végett mindenki megkapta a locsolóvizét, a csokitojást és a plusz kis locsolópénzt is, pontosan tudjuk, ki mit szeret” – mondja mosolyogva Csémi Andrea.

Ha kell, beköltözünk

Hétfőn derült ki, hogy a koronavírus egyik gócpontja a bazini idősotthonban van. Eddig 42 páciensnél igazolták a tesztek a fertőzést, közülük heten kórházi ellátásra szorulnak, négy kliens állapota súlyos, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták. Az otthont már vasárnap lezárták. A kliensek mellett az ott dolgozókat is tesztelik. Egyelőre nem világos, hogyan terjedt el a fertőzés az otthonban, hiszen jó ideje szigorú óvintézkedéseket léptettek életbe.

Ekecsen egyelőre minden rendben van, az ápolók hazajárnak a munkahelyükről, de Damoklész kardja ott lebeg felettük, hiszen bármikor megjelenhet a fertőzés, és akkor borul minden. Ilyenre volt példa Csehországban, ahol az ilyen intézményeket bezárták az ápolószemélyzettel együtt, és senki se hagyhatta el. Vagy a rémisztő spanyolországi példa, amikor az ápolószemélyzet megszökött, és sorsára hagyta egy idősotthon lakóit a koronavírus-járvány kitörését követően, akik hihetetlen körülmények között haltak sorra. „Semmi ilyesmi, de még csak hasonló sem történhet nálunk. Teljes bizonyossággal állítom, hogy a több mint ötven alkalmazott nagy része fel van készülve arra, hogy ha kell, beköltözünk az intézménybe, ha szükséges vagy elkerülhetetlen lesz” – mondta a terápiás munkatárs. Mind az igazgató Veres Tibor, mind Csémi Andrea, a szociális részleg vezetője többször hangsúlyozta köszönetüket, hálájukat, sőt csodálatukat mindazon munkatársaik iránt, akik rendületlenül helytállnak és segítik az intézmény zökkenőmentes működését a járvány idején.