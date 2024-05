Ján Krtík, Léva polgármestere: „Sokk. Ez a nap mindenkorra beíródik a város történetébe”

A lévai lakosok többsége megdöbbent a hír hallatán, hogy az elkövető a járási székhelyről származó, aránylag ismert személy. Juraj Cintula, a 71 éves többkötetes szerző, költő, a Dúha (Szivárvány) Irodalmi Klub alapítója, akit sokan ismernek Léván. A város vezetése a továbbiakban nem kíván nyilatkozni a történtekkel kapcsolatban a jelenleg is zajló rendőri vizsgálatok miatt. Nem hivatalos értesüléseink szerint tegnap este 21 óra tájban házkutatást tartottak a rendőrök a lévai Cintula család lakásán, személyes holmikat vettek őrizetbe, és a feleségét bevitték kihallgatásra, ami csaknem két órán át tartott. Az elkövetőről megtudtuk, a felesége és ő is pedagógusként dolgoztak korábban, két gyermeket neveltek fel, egy fiút és egy lányt, a fia fotósként a könyveit egészítette ki alkotásaival. Cintula több alkalommal járt a lévai levéltárban és kutatásokat is végzett, itt szerény, visszafogott emberként emlegetik. Másrészt viszont saját magát bizonyos értelemben rebellisnek tartotta és költőként többször úgy nyilatkozott, hogy amit nem tehet meg a valóságban, azt versben mondja el. Az egyik nem hivatalos lévai közösségi oldalon közzétették, hogy az építészeti szakiskola egykori mestereként sokan ismerték. 1986 és 1987 között dolgozott itt, majd egy május 1-ji incidens miatt elbocsátották, mert az akkori kommunista párt és a szocializmus ellen fejtette ki razánsan a véleményét. Irodalmi alkotásai közt – összesen négy könyve jelent meg – található egy kifejezetten romaellenes is, amelyben élősködőkként emlegeti a romákat. Tagja a Szlovák Írók Társulásának. Egy ideig dolgozott az őrző-védő szolgálatban, ahol a munkája során megtámadták. 2019-ben, a Fragmenty plus kötete ünnepi bemutatásán a következőképpen jellemezték a szerzőt: „Nyugtalan lelke van, mint ahogyan oly sokunknak. Odabenn forr benne valami, holott a legszívesebben kiáltana, érzéseit szavakba önti a jövő generációja számára” – áll a levice.online könyvbemutató írásában. A Dúha irodalmi klub közösségi oldalát mára módosították és a legtöbb felvételt törölték, mint ahogy más nem hivatalos lévai közösségi oldalakról is a vele kapcsolatos kommenteket.