Ismét példaértékűen összefogtak a csallóköziek

A Dunaszerdahelyi Közegészségügyi Hivatal rendszeresen végez ellenőrzéseket, a legutóbbi vízellenőrzés a desetyatrazin megengedett határának túllépését mutatta ki a patonyréti vízben. A községi hivatal ezért megtiltotta a víz ivóvízként, illetve főzésre való használatát. Szinte azonnal elindult egy segítőhadjárat.

Gyűjtés indult

„A néhány hónapja tartó antigéntesztelések során kialakult egy eddig nem tapasztalt közösségi kapcsolat és kölcsönös segítőkészség a csallóközi települések között. Ha valakinek éppen elfogyott a védőfelszerelése, vagy kifogytunk a kesztyűből, elég egy telefon valamelyik polgármester kollégának és máris meg van oldva a probléma. Ez természetesen oda-vissza működik, hétről hétre. Így amikor elolvastam a patonyréti polgármester bejegyzését a vízszennyezésről, többedmagammal úgy gondoltuk, most is összefogunk” – magyarázza Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere, aki az elsők között ajánlotta fel segítségét a bajba jutott településnek. Az ő kezdeményezésére indult el az a gyűjtés, mellyel egy szűrő- és tisztítóberendezés megvásárlását tűzték ki célul, amely hosszú távon megoldaná a vízszennyezettség problémáját Patonyréten. Csallóközcsütörtök elsőként ezer eurót adományozott a bajban levő településnek.

Ez az összefogásról szól

Közben magánszemélyek is gyűjtést indítottak, Patonyrét község számlaszámára, egyre-másra érkeznek a felajánlások magánszemélyektől, vállalkozóktól és önkormányzatoktól is. „Őszintén mondom, meg vagyok hatódva attól, milyen tömegek mozdultak a megsegítésünkre. Nem mi voltunk a kezdeményezők, hanem a barátok, a polgármesterek, a magánszemélyek, és most már vállalkozók is bekapcsolódtak a gyűjtésbe. Az első perctől érzékelem a segíteni akarást, és nagyon hálás vagyok érte” – nyilatkozta lapunknak Patonyrét polgármestere, Flaska Leonard. Az első napokban ugyanis a folyamatos vízellátás megoldása volt a legfontosabb feladat, amit az önkormányzat maradéktalanul teljesített is, minden házhoz naponta szállították a palackozott ivóvizet, majd megjelent az ivóvizes tartálykocsi is. Azóta egyre-másra érkezik, raklapszámra a palackozott ivóvíz, elsőként Nyékvárkony szállított egy egész teherautónyi ivóvizet. Annyi a felajánlás, hogy csak fokozatosan tudják fogadni a vízzel teli raklapokat, mert nincs hely a tárolásukra. Minden háznál naponta négy karton vizet raknak le a szállítók, azokat a házakat is beleértve, amelyek nincsenek rákötve a csatornahálózatra.

Alapítvány vészhelyzetre

„Attól a pillanattól kezdve, hogy összejön a számlán a szűrőberendezés megvásárlásához szükséges mintegy 40 ezer euró, 6-8 hétre van szükségünk ahhoz, hogy megérkezzen Dániából Patonyrétre a berendezés, ám előtte még egy versenypályázatot is le kell bonyolítani. Belerokkannánk, ha addig a vízellátást és a tartálykocsit a község költségvetéséből kellene fedeznünk. Tárgyalunk egy magyarországi céggel is, amely szintén szűrőberendezéseket gyárt, meglátjuk, melyik mellett döntünk végül. Ez az eset is egy mementó a mi emberi felelőtlenségünkre, arra, hogyan bánunk az élőkörnyezetünkkel, és sajnos borítékolhatóan nem az utolsó. Ha mégis sikerülne valamilyen módon állami támogatást nyerni a szűrőberendezésre, feltett szándékom, hogy a vállalkozóktól, önkormányzatoktól befolyt összeget egy alapítvány létrehozására ajánljuk fel, amely álljon azon községek rendelkezésére, akik ugyanúgy mint mi, egyik napról a másikra vészhelyzetbe kerülnek. A magánszemélyek adományait pedig szétosztanánk az adakozó település rászoruló lakosai között” – mondta zárszóként Patonyrét polgármestere.

Patonyrét község számlaszáma, amelyre adakozni lehet:

SK64 5600 0000 0038 7009 3005