Ismét mentőautóval ütközött egy személykocsi Pozsonyban

A baleset a Bratská utcában történt.

Az ütközés során szerencsére senki nem sérült meg.

A baleset részleteit vizsgálják.

Múlt héten egy hasonló, súlyos baleset is történt Pozsonyban. A mentő éppen egy inkubátorban lévő babát szállított, amikor belehajtott egy BMW, amely épp egy benzinkútra kanyarodott be. A szirénázó mentőautó a buszsávban haladt. A kisbabát újra kellett éleszteniük a mentősöknek, aztán rögtön kórházba szállították, ahol azonnal megműtötték. A kicsi állapotát sikerült stabilizálniuk az orvosoknak. A balesetben további két személy is megsérült.