Ismét kiválóan szerepeltek hazai fotósaink a Nemzetközti-Magyar Fotószalonon

Rangos vándorkiállítás tárlatát nyitotta meg január 11-én a Barta Gyula Galériában Nagy Tivadar, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke. A tárlaton a XXII. Jubileumi Nemzetközti-Magyar Fotószalon felvidéki régiója alkotóinak fényképeit tekinthetik meg az érdeklődők. A szalon aktuális évfolyamában öt kategóriában versenyezhettek a benevczettek, mégpedig hagyományos, színes és fekete-fehér fotókkal, melyekbe a jubileum kapcsán az elmúlt húsz év legjob fotóit várták, továbbá külön tematikus blokkot írtak ki Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója jegyében. A további kategória a Mit jelent magyarnak lenni –címet viselte. A negyedik kategóriában a Kárpát-medencéről készült természetfotók szerepeltek, az ötödik versenykategóriába pedig a XIX. század képalkotó módszereivel készített fotókat várták. Ez utóbbiak időigényes, archaikus és drága módszerek és eljárások, ilyen például a cianotípia, az argentotípia vagy a ferrotípia is. A XXII. fotószalonra 147 alkotótól több mint 1600 fénykép érkezett be, többek közt Amerikából, Franciaországból, Ukrajnából, Szerbiából, Romániából, Magyarországból és természetesen Szlovákiából. A háromtagú szakmai zsűri 119 résztvevő fényképész 320 fotóját tartotta kiállításra érdemesnek, ebbe Szlovákiából 22 fénykép került be. Párkányba most ebből egy 44 fényképes válogatás érkezett, de a 320-as merítésből katalógust adtak ki. A vándorkiállítást Dunaszerdahelyen, Komáromban, Léván, Naszvadon, Füleken is bemutatják, továbbá Ózdon és Miskolcon is láthatja a közönség.

Sikeres szereplés

A nemzetközi seregszemlén a szlovákiai magyar alkotók ismét kiválóan szerepeltek, komoly díjakat adományozott számukra a bíráló bizottság. A felvidéki fotográfusok most 2 aranyérmet és 1 bronzérmet szereztek, továbbá két oklevelet is kaptak. A zsűri hét szlovákiai alkotótól 22 fényképet fogadott el. A perbetei Varga Tibor aranyérmet nyert- fényképe a legjobban bizonyult az archaikus képek kategóriájában. A martosi Sedliak Pál a Petőfi 200 –kategóriában a Rab hazának fia – című fényképével szintén aranyérmes lett. A naszvadi Holop Ferenc pedig az Utolsó pillanatig- című fotójáért bronzérmet kapott a Mit jelent magyarnak lenni – kategóriában. Ugyanő oklevelet is kapott, a Petőfi 200-kategóriában nevezett fotójáért. A nyertes képeket szintén megtekinthetjük Párkányban. Nagy Tivadar a nyitóünnepség végén katalógussal ajándékozta meg Tungli Karolinát, a galéria igazgatóját és Bajtai Györgyöt, a galéria volt vezetőjét, aki évekig szervezte és készítette elő a fotószalon párkányi bemutatóit. A kiállítás február 5-éig látható Párkányban.