Ismét Kassa városához tartozhat a U. S. Steel alatti földterület

Kassa/Abaújszakaly | Végéhez közeledik az a 24 évvel ezelőtt indított per, melyben Kassa önkormányzata azt állítja, hogy az egykori Kelet-szlovákiai Vasművet (VSŽ) a város kataszteréhez tartozó területre építették. Az Alkotmánybíróság a közelmúltban az önkormányzat javára döntött. A döntés nem végleges, az ügyben a Legfelsőbb Bíróság mondja ki az utolsó szót.

„Az Alkotmánybíróság a Legfelsőbb Bíróság azon döntését érvénytelenítette, melyet még 2020 novemberében hozott meg, és mely szerint a bírósági eljárásban szóban forgó területek nem Kassa városhoz, hanem a kassa-vidéki járásbeli Abaújszakaly (Sokoľany) település kataszteréhez tartoznak” – juttatta el lapunkhoz a Kassa önkormányzatának álláspontját Vladimír Fabian, a kassai önkormányzat szóvivője azzal, hogy az ügy hamarosan visszakerül a Legfelsőbb Bíróság asztalára. Tavaly év végén a kataszteri hivatal a város kérésére és az Alkotmánybíróság határozata alapján ezt a 700 hektáros területet bejegyezte a Kassához tartozó kataszterbe. A város tehát az új év kezdetétől a hatályos jogszabályok értelmében a kataszteri határ megállapításával kapcsolatos vita jogerős megoldásának pillanatáig kötelezheti a vasművet, vagyis a U. S. Steelt az ingatlanadó befizetésére. „Örülünk az alkotmányjogi panasz sikerének, melyet egyébként azért nyújtottuk be, mert meg voltunk győződve arról, hogy a vitatott terület évtizedek óta a mi kataszterünkhöz tartozik. A 2017-es és 2020-as fellebbezéseink meglátásaival mindkét esetében az Alkotmánybíróság is egyetértett. Bízunk benne, hogy ezekkel a meglátásokkal a jövőben a Legfelsőbb Bíróság is azonosulni fog” – mondta Jaroslav Polaček, Kassa főpolgármestere. Hozzátette, az ingatlanadóból befolyó pénzügyi forrásokat olyan beruházásokra fordítják, amelyek elsősorban a városiak életminőségén javítanának.

Két évtizednyi pereskedés

Az egykori Kassa-vidék kataszteri területének egy részének a kerületi városhoz való csatolásáról 1979-ben döntött az egykori Kassa-vidéki Kerületi Nemzeti Bizottság, majd azt követően a Kelet-szlovákiai Vasmű Területi Nemzeti Bizottsága is. Mivel Abaújszakalyt 1960 és 1990 között Hutníky néven egyesítettek Bocsárddal (Bočiar), később azzal érveltek, hogy ez az érintett önkormányzatok beleegyezése nélkül történt. „A bírósági eljárás 1997-re nyúlik vissza, amikor is Abaújszakaly önkormányzata a kataszteri törvény visszaszolgáltatási rendelkezései alapján javaslatot terjesztett elő a kataszter határainak megváltoztatására, és kérte a terület csatolását. Ebben az ügyben már több határozat született, akár közigazgatási, akár bírósági szinten” – tolmácsolta az önkormányzat nyilatkozatát Fabian. A Kassai Járási Hivatal kataszteri osztálya átadta a telket Abaújszakaly községnek, de Kassa városa a bíróságon megtámadta ezt a határozatot. A Kassai Területi Bíróság 2019-es ítélete szerint Hutníky önkormányzata 1979-ben hozzájárult a területi változásokhoz, ezért az érintett terület a kassai kataszterhez tartozik. Abaújszakaly önkormányzata a Legfelsőbb Bíróságon fellebbezett a határozat ellen, amely bár egyetértett vele, az Alkotmánybíróság a közelmúltban visszavonta ezt a határozatot. Az önkormányzat szerint a Legfelsőbb Bíróság még ebben az évben végső döntést hozhat a közel két és fél évtizede tartó vitáról.

Hatalmas ingatlanadó

„Szerintünk döntő jelentőségű, hogy az Alkotmánybíróság önkényesnek és helytelennek értékelte a Legfelsőbb Bíróság eljárását, míg a határozat indoklásában egyértelmű iránymutatást ad az Alkotmánybíróságnak a következő eljárás során. A »jogi kiszámíthatóság és a jogbiztonság elve« részeként ezért azt várjuk a Legfelsőbb Bíróságtól, hogy megerősíti a kerületi bíróság döntését, mely Kassa város javára döntött. A vitatott területet tehát végleg be kellene vonni a vasmű kataszteri területébe” – jelentette ki Ján Tokár, a kassai önkormányzat jogásza, aki úgy véli, hogy a Legfelsőbb Bíróság döntéséből derülhet ki, hogy a U. S. Steelnek és leányvállalatainak, valamint a vasmű többi alvállalkozójának kinek kell majd ezentúl évente ingatlanadót fizetnie. Az ügyben a kassai U. S. Steel véleményét is kikértük, de lapzártáig nem kaptunk választ.