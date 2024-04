Ismét ittas buszsofőröket fogtak keleten a kora reggeli tömeges szondáztatás során

Ahogy arról Lenka Ivanová, a kerületi parancsnokság szóvivője a mi szerkesztőségünket is értesítette, az ittasan vezetők egyike egy hivatásos buszsofőr volt, akit a rendőrök a reggeli órákban Tőketerebesen állítottak meg. „A buszsofőr leheletében az alkoholszondás teszteredmény 0,40 ezreléket mutatott. A másik sofőr, aki szintén alkoholos befolyásoltság alatt vezette gépjárművét, egy magánfuvarozó volt, az ellenőrzés idejében egy kisbuszt vezetett” – közölte lapunkkal Ivanová azzal, hogy a kisbusz sofőrjét Kassán, a Szepsi irányából vezető fő úton állították meg. Az ellenőrzés után mindkét hivatásos sofőr jogosítványát bevonták, az útjukat gépjárműveikkel nem folytathatták. A rendőrség újonnan a Kassán dolgozó villamosvezetőket is leellenőrizte. Ivanová Ladislav Héžel, a kassai kapitányság igazgatóhelyettesének szavait tolmácsolva elmondta, hogy az ilyen típusú tömegközlekedési eszközök sofőrjeit ritkábban vetik alá a közúti ellenőrzéseknek. „Legtöbbször csak akkor vetik alá őket alkoholszondás vizsgálatnak, ha valamilyen kárt okoznak vagy egy adott közlekedési baleset résztvevőiként regisztráljuk őket” – közölte Ivanová azzal, hogy a rendőrök által megszondáztatott villamosvezetők teszteredményének mindegyike negatív volt. A rendőrség tájékoztatása szerint Kassa megyében legalább 133 olyan autóbuszról tudnak, amelyeket a sofőrök saját házaik előtt vagy annak közvetlen közelében parkolnak, így a reggeli munkába indulás előtt bármiféle ellenőrzés nélkül lépnek szolgálatba és ülnek a volán mögé.

„Gyakran mondhatják magukban, hogy mire felszállnak a buszra az első utasok, addigra az utolsó pohár sör maradéka is elpárolog a vérükből. Ezek általában az első olyan szolgáltatások, amelyeket az emberek bizalommal vesznek igénybe, hogy eljussanak a munkahelyeikre. Ezért fontos, hogy ne csak a rendőröknek, hanem az utasoknak is teljes mértékben tudniuk kell, hogy megbízhatnak ezekben a sofőrökben. És ugyanakkor ezeknek a sofőröknek nemcsak az általuk szállított emberek életéért való felelősségérzetre van szükségük, hanem egyfajta tudatalatti fegyelemre is, hogy ők sem kivételek, és hogy őket is bármikor leellenőrizhetik a rendőrök” – jelentette ki a hétfői rendőrségi akció kapcsán Štefan Mulik, a Kassai Kerületi Rendőr-parancsnokság igazgatója.