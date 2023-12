Ismét hosszú sorokban kígyóznak a kamionosok Kassa és Felsőnémeti között

Jelenleg ismét megnőtt az ukrán határ felé tartó teherforgalom. Nem csak a felsőnémeti határátkelő előtt, illetve a határvonal menti területeken, hanem az R4-es gyorsforgalmi úton a Magyarország felé vezető oldalon is hosszú sorban parkolnak a kamionok, amelyek egy része a személyi forgalomnak fenntartott sávok egy részét is blokkolja. Annak ellenére, hogy a Nagymihályban történt forgalmi változás óta egy újabb leállósávot alakítottak ki a városba érkező és azon áthaladó kamionos forgalomnak, a teherautók parkolására kialakított terület szinte teljesen megtelt

– közölte lapunkkal Lenka Ivanová rendőrségi szóvivő.

A rendőrök tehetetlenek

Ivanová állítása szerint a D1-es autópályán péntek délelőtt már több mint 200 kamion sorakozott, a szlovák-magyar államhatár felé vezető R4-esen pedig már valamivel több mint kamionból állt a konvoj.

„A rendőrök erőfeszítései ellenére azonban nem áll módunkban csökkenteni az országunk területére behajtó járművek számát, és egyelőre nincs más hely sem, ahol a beérkező teherforgalom parkolhatna. Mivel a mai és a holnapi napot sokan az utolsó karácsonyi bevásárlásra használják fel, Nagymihály városközpontja felé feltehetően az autósokból is jóval több lesz. A tehergépkocsi-vezetőket fokozott óvatosságra intjük, de mindenekelőtt azt kérjük az autósoktól, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozzák mozgásukat a parkoló teherautók körül. A sofőröket nem csak a parkoló konvoj mellett elhaladva, hanem a bevásárlóközpontok környékén is fokozott biztonságra, a rendőrök utasításainak és a közlekedési szabályok betartására, fokozott toleranciára és megfontoltságra kérjük. A mai és a holnapi nap folyamán (nem csak Nagymihályban - a szerk. megj.) a kereszteződés előtti területen, de közvetlenül a kereszteződésben is torlódások alakulhatnak ki” – tette hozzá Ivanová.