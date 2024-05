Dolník Attila, a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. komáromi regionális képviselője a jelenlevőket köszöntve elmondta, igyekeznek együtt dolgozni a különböző középiskolákkal, egyetemekkel, szakmai szervezetekkel, ezért is hívták meg most – a vállalkozók mellett – a bátorkeszi és karvai szakközépiskolák diákjait. Hozzátette, helyszínként azért esett a választásuk a nagyközségre, mert az egy regionális központ a Párkány-Komárom-Érsekújvár háromszögön belül, ahol sok cég is működik. A közönséget köszöntötte Labancz Roland polgármester is.

Ezt követően „Rebel is a state of mind – baj, ha nem mindenki hisz a marketingben?” címmel tartott előadást a bátorkeszi kultúrházban Metykó Tibor, az Euronics marketing és kommunikációs igazgatója. Arról beszélt, hogy a marketing jelenleg nagyon fontos terület a vállalatok életében. Ez óriási változást jelent, hiszen korábban nem töltött be ilyen központi szerepet. Ma már azonban minden területen megkerülhetetlen szereplőnek számítanak a marketingesek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a feladatuk sokkal több a puszta reklámozásnál. Az eladást ösztönzik, márkát építenek, miközben szem előtt tartják azt a piaci alapelvet, miszerint „az emberek érzést vesznek”, valamint szeretnének valahova tartozni is. A munka során egyszersmind rendszeresen szükséges a status quo felrúgása és „a világ megváltoztatása”. Ilyen téren természetesen nagy kérdés, hogy kik változatatják meg a játékszabályokat. Ők elsősorban az innovátorok, majd második csoportként azok, akik időben felismerik, hogy őket kell követni, s mindez nincs kockázatvállalás nélkül sem. „Inkább csináljanak valamit elsőnek rosszul, mint utolsónak jól” – szögezte le.

A szakemberen kívül még Rácz Cecília coach és szervezetfejlesztő is előadást tartott, míg Metykó Tibor a nap délutáni részében aztán egy műhelymunka keretében kommunikációs tréninget tartott a résztvevőknek.