Ingyenes tömegközlekedés helyett olcsóbb éves bérlet

Kedvezményes bérletek

A Pozsony–Somorja útvonalra szóló éves bérlet most 332 euróba kerül, így több mint 108 eurót megtakaríthatnak az ingázók. De más útvonalakon is jelentős kedvezményekkel vásárolhatnak éves bérletet az utasok. A megyeelnök meggyőződése, hogy az ilyen akciókkal is népszerűbbé tehetik a tömegközlekedést. A kedvezményekről az IDS honlapján olvashatnak részletes tájékoztatást.

Gyorsabb aktiválás

Nemcsak az éves bérletekhez lehet olcsóbban hozzájutni, hanem az IDS mobilalkalmazással vásárolt jegyek árát is 10 százalékkal csökkentik. A kedvezmény a mobilitás hete után is érvényben marad. Az árcsökkentésen kívül az applikációban vásárolt jegyek aktiválási idejét is felére rövidítik, fél perc alatt aktiválódik a menetjegy. Zuzana Horčíková, az integrált rendszer igazgatója leszögezte, a most bejelentett rendelkezéseknek köszönhetően nemcsak egy héten, hanem egész évben attraktívabb lehet a tömegközlekedés az ingázóknak. Peter Bubla, a főváros szóvivője közölte, az tömegközlekedés népszerűsítésén kívül az éves bérlet iránti keresletet is felmérik az akció által.

„A főváros támogatja azt, hogy az emberek személyautók helyett a tömegközlekedést válasszák. A külföldi adatok igazolják, hogy a kedvezményes éves bérletnek, valamint a többi intézkedésnek köszönhetően jelentősen nőtt az utasok száma”

– fogalmazott Bubla.

Nem lesz ingyenes hét

Az elmúlt években az Európai Mobilitási Héten menetjegy helyett elegendő volt felmutatni a jogosítványt a fővárosban közlekedő villamosokon, autó- és trolibuszokon. Adriana Volfová, a Pozsonyi Közlekedési Vállalat szóvivője lapunknak elmondta, idén azonban az autóvezetőknek is jegyet kell váltani.

A Pozsonyi Közlekedési Vállalat, a Szlovák Vasúttársaság, valamint a Slovaklines busztársaság eladóhelyein megvásárolható az éves menetjegy, a RegioJet irodáiban azonban hiába kérik az utasok, annak ellenére, hogy Úszorig a társaság járatain is használható. A mobilalkalmazásban váltott elektronikus bérlet azonban mind a négy közlekedési vállalatnál érvényes.