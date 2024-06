Ilyen lesz a következő napok időjárása

Ma kissé felhősebb lehet az ég, de csapadék nem várható. A hőmérséklet 25 és 29 fok közé emelkedik, az északi területeken 21 és 23 fok között alakul.

Az előrejelzés a négy napra

Kedden (június 25.) is az égbolt ragyogóan kék lesz, és továbbra is sok napsütésre számíthatunk. Még a hétfőn várható 23 és 31 fok közötti hőmérsékletnél is melegebb lehet. A változás szerdán érkezik, mivel csapadékosabb időjárásra számíthatunk, időnkénti zivatarokkal. A viharok szerdán még nem lesznek markánsak, de csütörtökön és pénteken élénkülnek, ehhez pedig fülledt levegő társul a 23 és 31 fok között alakuló hőmérsékletekkel.