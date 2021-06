Illatos élmények Pannonhalmán

A felsorolás korántsem teljes, hiszen a Pannonhalmi Főapátság történetének megismerése, valamint az apátság épületének és környékének bejárása többnapos program is lehet, amely az év minden szakában kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínál. A bazilika, a könyvtár, az apátsági pincészet, az arborétum és a lombkorona-tanösvény egy helyről, az apátság melletti parkolóból könnyen megközelíthető, és mind-mind külön élményt jelent, de ne feledkezzünk meg a városban található cukrászdáról sem, ahol fagyi- és süteménykülönlegességeket is kóstolhatunk. Pannonhalma a bencések mellett ma már a levenduláról híres. A jellegzetes lila gyógynövény illata belengi a környéket, de más szagos élményeket is találunk, jöjjenek velünk a nemrég megnyílt Illatmúzeumba!

Ezeréves apátság

A 996-ban alapított bencés monostor 1514-ben lett főapátság. A Szent Márton Bazilika a 13. század óta magasodik a település fölé. Az évszázadok során számos történelmi viszontagság sújtotta, legyen szó akár a török hadjáratról, akár a nem hasznosnak vélt szerzetesrendek megszüntetéséről. Az apátság azonban kiállta a megpróbáltatásokat, és már nemcsak egyházi, oktatási, hanem idegenforgalmi szempontból is kiemelkedő központnak számít. A legutóbbi felújítás során mégis a szerzetesi karakter visszaállítására is ügyeltek, de a fejlesztések az ide érkező látogatóknak is kedveznek.

Ora et labora

A bencések mottója az életvitelüket jellemzi: imádkozz és dolgozz – hirdeti a rend, ami annyit tesz, hogy a szerzetesek megpróbáltak teljes mértékben gondoskodni az önfenntartásukról. „A saját betegeiket, időseiket is el kellett látni. Régen nem a gyógyszertárból szerezték be a gyógyszert, hanem a meglévő alapanyagokból kellett kikeverni, ezért volt szükség a gyógyhatású növényekreˮ – indokolta a gyógynövények telepítését István, az apátság gazdaságának vezetője. A 11 hektáros gyógynövénykert több mint felén levendulát termesztenek. További négy alapgyógynövény – orvosi zsálya, citromfű, borsmenta, kakukkfű – is megtalálható itt, ezekből alapanyagot és termékeket állítanak elő. A termékek az apátság látogatóközpontjában, valamint cukrászdájában is beszerezhetők. A gyógynövénykert végében egy Sankt Gallen-i példán alapuló, 16 parcellás mintakert is található a leggyakrabban használt növényekkel. Itt egyebek mellett a 2021-es év gyógynövényét, a fekete nadálytőt is megismerheti a közönség.

Pannonhalmi levendula

A tihanyi levendulaültetvény mellett ma már egyre népszerűbb a pannonhalmi levendulás. Tömény, gyógyszerként is használatos francia és olajban gazdag angol fajtát is találunk itt. Előbb a francia virágzott, majd körülbelül egy hónappal később az angol is lilába borult. A június végi levendulanapok keretében szedd magad akciót is szerveztek, erről ugyan már lemaradtunk, viszont azokra is gondoltak, akik tartósan szeretnék otthon érezni a levendulaillatot. Pannonhalmán nemcsak termékeket, hanem palántákat is árulnak.

Helyben dolgozzák fel

A gyógynövényültetvényekkel körbevett völgy alján lévő mintakertből továbbsétálva, a hangulatos teázó mellett elhaladva a lepárló felé vesszük az irányt. Itt végigkövethetjük, hogyan lesz a levendula lila virágaiból üvegcsébe zárt illóolaj. Az üzemben többnyelvű táblák segítségével világosítják fel a látogatókat a feldolgozás folyamatáról, és interaktív elemekkel teszik még érdekesebbé a leírást. A gyógynövényekből illóolajakat, természetes kozmetikumokat és gyógykészítményeket állítanak elő. A lepárlóban az is kiderül, hogy hány fokra kell hevíteni a levendulát, és milyen módszerrel nyerik ki a gyógynövény értékes olaját.

Minek van ilyen illata? – szaglószervünket is tesztelhetjük az illatmúzeumban. - Somogyi Tibor felvétele

Illatok nyomában

Ha már megtanultuk, hogyan lehet kinyerni az illatanyagot, ideje megtornáztatni az orrunkat. Néhány hete Pannonhalmán nyílt meg Magyarország első illatmúzeuma. A múzeumban bemutatják az apátságban termesztett öt alapgyógynövény felhasználási módját, de olyan, évezredek óta ismert és használt illatokat is szagolhatunk, mint a rózsa, a tömjén vagy a pézsma. Az interaktív múzeumban szaglótölcséreken keresztül szimatolhatjuk ki az illatokat, próbára tehetjük az érzékeinket, megnézhetjük, hogyan tárolták az értékes olajokat. Az emeletre sétálva lekövethetjük az illatosítás és a kölni történetét a kezdetektől egészen napjainkig. A parfümőr szobájában betekintést nyerhetünk abba, hogy hogyan állították elő az értékes illatanyagokat a középkorban, és azt is megtudhatjuk, hogy állati vagy növényi eredetű-e a kozmetikai iparban használt legdrágább eszencia. Az illatmúzeumban workshopokat, foglalkozásokat is rendeznek, a gyerekeket aktívan bevonják az ismerkedési folyamatokba.

Illatok és ízek

Az egyedülálló élmény után kiszellőztethetjük orrunkat és fejünket a közeli lombkorona-tanösvényen, ahonnan pazar kilátás nyílik a környékre. Megújíthatjuk energiatartalékainkat az apátság éttermében vagy cukrászdájában, ahol nemcsak levendulás, hanem kakukkfüves fagylaltot és süteményeket is kóstolhatunk. A Pannonhalmi Bencés Főapátság ezernyi élménnyel várja a látogatókat, akik lelki békével feltöltődve folytathatják a környék felfedezését.

Jó tudni Megközelítés: Győrből a 82-es úton haladva személyautóval, kerékpárral

Győrből a 82-es úton haladva személyautóval, kerékpárral Látnivalók: a Pannonhalmi Bencés Főapátság és épületei, arborétum, gyógynövénykert, lombkorona-tanösvény

a Pannonhalmi Bencés Főapátság és épületei, arborétum, gyógynövénykert, lombkorona-tanösvény További információk