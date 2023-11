Idén 52 ezer euróból fejlesztették a komáromi kamerarendszert

2023-ban – saját saját költségvetéséből – összesen 52 ezer eurónyi összeget fordított erre a célra a város – közölte az önkormányzat. Több helyen erősítették az adatátvitel minőségét annak érdekében, hogy nagyobb felbontású felvételek is elérhetőek legyenek és stabil legyen a vonal. Új kamerákat is kihelyeztek, így például a vasútállomásnál található alagutat már négy eszköz figyeli. A városi rendőrség épületében 24 órás felügyeletben követik a kamerák felvételeit a munkatársak. A rendőrség egy újabb fejlesztési pályázatot is előkészített, amely további 40 ezer eurós keretet biztosíthatna a hálózat fejlesztéséhez. (önkormányzat)