Idén 18-ról 20-ra nőtt a legkevésbé fejlett régiók száma

A legnagyobb problémát továbbra is a munkanélküliség jelenti (A szerző illusztrációs felvétele)

Október 19-től már a Nagymihályi és a Sztropkói járás is az ország legkevésbé fejlett régiói közé tartozik. Richard Raši miniszterelnök-helyettes szerint a régiók helyzetét elsősorban a munkanélküliség határozza meg.

A befektetésekért felelős miniszterelnök-helyettes hivatala már megkezdte azoknak az akcióterveknek a kidolgozását, melyeket a kormány elsősorban európai uniós támogatásokból és állami költségvetésből finanszíroz. A tervek egyebek között a regionális támogatások és juttatások folyósításának egyszerűsítését is tartalmazzák.

„Azt szeretnénk elérni, hogy a prioritások jóváhagyása után minél hamarabb folyósíthassuk a támogatásokat. A legfontosabb továbbra is az új munkahelyek kialakítása”

– jelentette ki Raši hozzátéve, hogy az akcióterveket a hivatal ellenőrizni, a legkevésbé fejlett régióknak szánt támogatások kifizetésében észlelt hibákat pedig a besztercebányai, az eperjesi és a kassai régióban tevékenykedő koordinátorok fogják kiküszöbölni.

A munkanélküliség kapcsán Raši azt mondta, a legkevésbé fejlett régiókból továbbra is sokan költöznek el a munka miatt. Ha új munkahelyek jönnek létre, olyan feltételeket szeretnének kialakítani, hogy a külföldön vagy Pozsonyban dolgozók is visszajöhessenek. A miniszterelnök-helyettes úgy véli, az érintett régiókban már egy nagyobb és néhány kisebb befektető is hatalmas változást jelenthet.

„Ha öt kisebb befektető közül egy elmegy, az még mindig könnyebben kompenzálható, mint amikor egy nagy befektető hagyja el a régiót. A gazdasági minisztérium ezért speciális felhívást dolgozott ki egy kis- és középvállalkozások számára”

